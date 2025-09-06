Donna con il burqa su un cartello stradale a Jesi: Fratelli d’Italia urla all’islamizzazione. È l’ennesimo tentativo di trasformare tutto in minaccia?

La parola ignoranza, in questo contesto, non va intesa come insulto ma nel senso più nobile, quasi socratico: ignoranza è “non conoscere”. Ignorare la differenza tra fede e fanatismo, tra una comunità di preghiera e un gruppo terroristico. Ignorare le radici storiche, politiche e sociali che hanno favorito la nascita di certi movimenti estremisti, ben oltre la sola matrice religiosa. E soprattutto ignorare che la stragrande maggioranza dei musulmani nel mondo rifiuta la violenza, la condanna e la combatte. Un esempio: Hamas. Non “tutti i palestinesi sono terroristi”, come qualcuno ama insinuare. Al contrario, moltissimi musulmani nel mondo condannano il terrorismo. Ma nella Striscia di Gaza, dopo decenni di promesse tradite, trappole politiche e accordi mai rispettati – dagli accordi di Oslo alla conferenza di Madrid, fino ai colloqui di Washington del 1991 – cosa ci si poteva aspettare? Dal 7 ottobre 2023, con l’esplosione del conflitto a Gaza, la retorica dell’“islamizzazione” ha trovato nuovo carburante. È bastato quel trauma collettivo per riattivare la macchina della paura. E intanto, la vita dei “musulmani per bene”, dei cittadini comuni, delle madri col passeggino, continua a valere sempre meno nel discorso pubblico. Una madre velata che spinge un passeggino per strada diventa un attacco alla nostra identità. Ma davvero la nostra identità è così fragile da vacillare davanti a un foulard, a un velo, a un’immagine che in altre circostanze definiremmo semplicemente “materna”? C’è anche il tema delle donne, brandito come arma di propaganda. "Dove sono le femministe?" Eppure, dimenticano che il femminismo non impone un modello unico, ma difende la libertà di scelta. Moltissime donne musulmane non indossano il velo, altre lo portano per scelta, come parte della propria tradizione. Le femministe islamiche da decenni combattono – e continuano a combattere – per poter decidere liberamente. E le femministe italiane sono al loro fianco, in un’alleanza che va ben oltre le strumentalizzazioni politiche. Vale la pena ricordare che la religione cattolica, che molti politici si affannano a “proteggere” come se fosse un fragile vaso di cristallo, non è certo priva di tradizioni oggi difficilmente conciliabili con l’idea di modernità. Basti pensare al ruolo delle donne, rimaste per secoli escluse dal sacerdozio e ancora oggi tenute lontane da qualsiasi funzione liturgica di vertice. O al concetto di “famiglia tradizionale” difeso a spada tratta, che per secoli ha negato dignità alle unioni non conformi ai canoni imposti dall’istituzione ecclesiastica. Perfino il divorzio, oggi considerato un diritto acquisito, è stato a lungo un tabù, bollato come peccato gravissimo. Eppure, la stessa Chiesa cattolica – pur con lentezza e resistenze – si è trasformata nel tempo. Ha dialogato con la modernità, ha accolto (non senza contraddizioni) il progresso scientifico, ha aggiornato dottrine che sembravano scolpite nella pietra. Lo stesso è accaduto nell’Islam, almeno nella sua versione non radicale e non conservatrice: molte comunità musulmane hanno saputo integrarsi, rinnovare pratiche, adattare tradizioni secolari alle esigenze del presente, senza per questo rinunciare alla loro identità spirituale. Ci sono persino punti di contatto che raramente vengono ricordati: il culto della famiglia, la centralità della solidarietà comunitaria, la dimensione rituale del cibo, l’importanza della carità verso i più deboli. Tutti aspetti che, se visti senza pregiudizi, mostrano come le grandi religioni non siano monoliti estranei e inconciliabili, ma organismi vivi, che si trasformano e spesso si somigliano più di quanto vogliamo ammettere. Ma c’è di più. Perché l’idea che “tutti gli arabi siano cattivi, molestatori o assassini” non è affatto nuova. Basti leggere Black, Red, Blond and Olive di Wilson, dove gli arabi vengono descritti come esseri disgustosi, poco attraenti, indegni di compassione. La loro povertà non viene analizzata nelle cause, ma liquidata come segno di inferiorità. Scrive Wilson: “È vero che un certo disprezzo per gli arabi viene spontaneo a chiunque sia stato educato in Occidente, e che la crudeltà di Israele è in qualche modo pari alla stupida ostinazione degli arabi rifugiati in Giordania, che hanno rifiutato di essere sistemati altrove dall’Unrwa e che continuano a insistere nel voler tornare ai loro villaggi e alle loro fattorie in Israele”. Una pagina che mostra chiaramente come certe retoriche siano radicate da tempo, pronte a riemergere ogni volta che servono. L’identità non si difende erigendo muri. L’identità è viva, mutevole, porosa. Cresce e si arricchisce attraverso il dialogo, non attraverso l’esclusione. La vera fragilità non è accogliere la diversità, ma avere così poca fiducia in sé da temere che basti un velo a dissolvere secoli di storia e cultura. Il paradosso è che mentre gridiamo contro l’“invasione”, dimentichiamo le nostre responsabilità nel renderla inevitabile. Dimentichiamo che molti di coloro che arrivano qui lo fanno non per capriccio, ma perché costretti da condizioni di vita che noi stessi – con colonizzazioni, guerre, sfruttamenti – abbiamo contribuito a creare. Forse allora il compito della politica dovrebbe tornare a essere un altro: non quello di agitare spettri, ma di offrire strumenti di comprensione.