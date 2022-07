E se dietro la caduta di Draghi ci fosse Putin? Le tesi che legano i partiti italiani a Mosca

Matteo Salvini non può non essere indicato come il primo filo-russo della politica italiana. Dichiarazioni, T-shirt, encomi e strette di mano, ma soprattutto viaggi. Fra i più famosi quello in Crimea nel 2014 dopo il presunto referendum sull'annessione alla Russia. Ma soprattutto l'ultimo a Mosca, in pieno periodo dell'invasione ucraina. Le foto del leader della Lega in terra russa sono apparse con un certo scandalo sui media di tutta Europa, con notevole imbarazzo del Premier Draghi che è dovuto intervenire pubblicamente dicendo: "La posizione del governo non cambia. È da sempre allineato con Ue e G7 e nel rapporto storico transatlantico e non si sposterà". Gli endorsement di Salvini a Putin sono materiale per le accuse della sinsitra, da Letta a Calenda. Oltre al viaggio a Mosca, tutti si ricordano poi di Savoini, altro spygate intricato che ha coinvolto la Lega e lo Stato russo. Nel 2018, infatti, il presidente dell'associazione Lombardo-Russa Gianluca Savoini ha incontrato a Mosca alcuni funzionari di Stato del governo russo per un finanziamento da 65 milioni di euro dalla Russia alla Lega - con l'accusa di corruzione internazionale avanzata ai tempi dalla Procura di Milano. Accusa caduta per mancanza di una risposta da parte del Governo russo, già ai tempi uscito dal Consiglio d'Europa (organizzazione per il rispetto dei diritti e della democrazia). La Lega poi ha presentato negli anni, dal 2015 ad oggi, diverse mozioni pro Russia in Parlamento, anche quì, come riportava un articolo di Repubblica, spesso con voci di presunti finanziamenti e marchette da parte di oligarchi vicini al Governo russo.

Fra gli ultimi highlights quello dello scorso febbraio, quando a poche ore dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, la Lega celebrava con alcuni post sui social la firma di un patto fra il Carroccio e Russia unita, il partito che fa capo a Putin, riguardo temi come l'immigrazione clandestina e il terrorismo islamico. Insomma, niente di nuovo.

Altro partito dalla russiafilia facile è il Movimento Cinque Stelle, che ha avuto più di una liaison con il governo russo. Il M5S, fondato nel 2009 al grido di anti casta, ha trovato in Putin e nel suo decisionismo una figura referenziale. È partita prima la simpatia per Russia unita, partito politico russo conservatore e di Vladimir Putin. Poi ci sono state le dichiarazioni dei vari Grillo e Di Battista, che molte volte durante il periodo al Governo hanno parlato pubblicamente di uscita dalla Nato con posizioni anti-atlantiche. Un periodo, quello del Governo giallo-verde, in cui gli esponenti politici filorussi erano tutti in bella vista a Montecitorio, su tutti Manlio Di Stefano, capogruppo del M5S e sottosegretario nella commissione Affari esteri. Di recente, proprio Di Stefano ha firmato insieme con l'attuale presidente della delegazione italiana presso la Nato, Luca Frusone, una mozione per chiedere l'uscita dell'Italia dal patto atlantico. Inoltre, come la Lega, anche il partito di Grillo ha portato avanti diverse campagne filo russe legate al blocco delle sanzioni.