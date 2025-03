E se Rita De Crescenzo che sponsorizza la manifestazione di Conte il 5 aprile a Roma fosse il simbolo di tutti i pacifisti anti-riarmo Ue?

Non immaginatela come un’analogia offensiva. «Non mi interessa la politica, non so nemmeno cos’è il Movimento 5 Stelle. Sono contro la guerra e le armi, per questo ho aderito» dice al Corriere. E ancora: «Sì, sono contro le armi e le guerre. Prendo posizione per i miei figli e per i giovani». A parlare è Rita De Crescenzo, una content creator da 2 milioni di follower che pare non possa aggiungere altro sulla sua pubblicità alla manifestazione del 5 aprile, anche se nel video appare il logo di un’associazione di promozione sportiva, Libertas, e si danno indicazioni per il viaggio da Cervinara. Nella migliore delle ipotesi Rita De Crescenzo della politica apprezza la suggestione, lo stimolo a immaginare e immaginarsi impegnata. L’immaginazione, in effetti, è il fulcro di tutti i discorsi pacifisti degli amici letterati. C’è chi dice: non posso immaginare non vi sia un’alternativa al riarmo e alla guerra (che, per altro, non sono la stessa cosa). Altri dicono: rivendico il diritto a immaginare un futuro senza guerra. Ancora: la forza delle parole (dalla letteratura alla diplomazia) è di immaginare delle possibilità alternative alla violenza. Da Umberto Saba a Le mille e una notte (ne parla per esempio il bravissimo Edoardo Prati), si deve scegliere o la guerra o la pace, concetti immaginati – anche qui torna questo verbo e l’azione a cui si riferisce – agli antipodi. Ma è davvero così?