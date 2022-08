Ecco dove e come vanno in vacanza i vip. Abbiamo paparazzato gli yacht. E i costi sono pazzeschi… [FOTO]

A meno di 50 metri c’è uno yacht più “modesto” che si chiama “Private GG” lungo 27,35 metri e largo 7,75 metri. Può ospitare fino a 10 persone ed è composto da 5 cabine ed il proprietario è Giancarlo Giammetti, imprenditore e niente meno che lo storico compagno dello stilista Valentino. Non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme in mare e sempre con entrambi gli yacht in movimento. Pur non essendoci molte informazioni per quanto riguarda il costo di mantenimento, sappiamo che la capienza in termini di carburante del Private GG è di ben 15 mila litri. Con il costo attuale del carburante, fare il pieno per questo yacht può costare dai 27 ai 30 mila euro.

Nel corso degli anni, Tropea e le baie circostanti hanno colpito e attirati molti altri vip come Flavio Briatore nell’agosto del 2019 con il suo ex mega yacht “Force Blue” per il quale fu prima indagato per evasione fiscale e poi assolto nel gennaio 2022.