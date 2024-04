Ecco perché il ticket per entrare a Venezia è una caga*a pazzesca. E serve solo a far cassa

Iniquo. A meno di non tornare con la memoria al Medioevo, è la prima volta che una città fa pagare per poter camminarci dentro. Per Brugnaro, chiaramente, è un titolo di vanto (“apripista a livello mondiale”). L’ex sindaco Massimo Cacciari, con il suo stile alieno da perifrasi, ha lanciato un appello alla disobbedienza: “Invito tutti a non pagare un bel niente, perché voglio vedere di fronte a qualsiasi giudice come fanno a sostenere la legittimità di una tassa di ingresso nella città”. Ovvio, no? Non per la massa, che comprensibilmente, onde evitare rogne, perdite di tempo e l’incubo di infilarsi in iter giudiziari, preferirà sganciare il balzello e morta lì. Che sia incostituzionale, è discutibile. Ci sono associazioni, come Ambiente Venezia, già sul piede di guerra: si annunciano ricorsi per violazione dell’articolo 16 della Costituzione (e 45 della Carta europea dei diritti) sulla libera circolazione. Altri citano il diritto alla privacy, anch’esso violato per l’obbligo di iscriversi al portale. Come ha avuto modo di illustrare Gian Paolo Dolso, professore di diritto costituzionale a Firenze, la ragione di pubblico interesse nel tutelare patrimoni culturali di particolare valore può giustificare pedaggi o tariffe che limitino la libertà di circolazione, purché non siano sproporzionate.

L’elefante nella stanza. Il problema resta uno, amministrativo e politico: per cosa sarà utilizzato, di preciso, il ricavato dell’imposta? Se non c’è chiarezza su questo, allora alleggerire le tasche dei turisti anche “solo” di 5 euro è un’ingiustizia bella e buona. Anche sociale: anziché introdurre una nuova tassazione piatta, uguale per tutti, perché non aumentare i 5 euro della tassa di soggiorno rendendola progressiva, ovvero facendo pagare di più chi ha le disponibilità per usufruire di hotel a 4 o 5 stelle o appartamenti con affitti più alti? La normativa nazionale attualmente consente un massimo di 5 euro, ma non si capisce perché non si possa derogare, se Venezia è, come è, condannata al deterioramento. Ma soprattutto, cadrebbe l’effetto comunicativo con cui Brugnaro & C pensano, o si illudono, di calmierare i picchi. Che come abbiamo visto, sono un falso problema. O meglio, non sono “il” problema. Il vero problema, invece, l’elefante nella stanza, è che per non infastidire la famelicità di affittacamere, albergatori e commercianti, il Comune non intende metter mano allo squilibrio fra abitanti reali e posti letto per turisti. E alla faccia dei roboanti impegni, non vuole affrontare davvero le conseguenze della calca continua con l’unica misura che taglierebbe la testa al toro: un ragionevole, ben studiato, fattibile numero chiuso.