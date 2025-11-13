Emanuela Orlandi è sepolta sotto la Casa del Jazz a Roma? Il fratello Pietro: “Mi dissero che potesse essere lì, dove ora stanno cercando Paolo Adinolfi”. Ennesimo collegamento con la Banda della Magliana: ecco cosa c’entra il Vaticano…

Emanuela Orlandi è scomparsa da quarantadue anni, e i posti in cui si è ipotizzato potesse trovarsi non si contano nemmeno più. Il cimitero teutonico, Londra, Castel Sant’Angelo, la Basilica di Sant’Apollinare e chi più ne ha più ne metta. Ogni volta che vengono trovate delle ossa in un perimetro non lontano dal Vaticano o dal luogo della scomparsa scatta il collegamento con la quindicenne cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce il 22 giugno del 1983. Ma cosa è accaduto ora? Sono in corso delle ricerche sotto la Casa del Jazz a Roma da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che stanno perquisendo delle gallerie sotterranee mai esplorate prima. Motivo? Si stanno cercando i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso 31 anni fa. Un mistero lungo, troppo lungo, e che finalmente potrebbe essere a una svolta. Ma perché si sta cercando proprio lì? La Casa del Jazz, riferimento culturale per la città di Roma, sorge su un bene confiscato alla criminalità organizzata. Non solo, era che nella disponibilità di Enrico Nicoletti, uno dei principali cassieri della Banda della Magliana. Non solo, avrebbe avuto anche dei legami con ambienti della finanza e del Vaticano. Tuttavia, al momento non è ancora chiaro quali informazioni abbiamo spinto gli investigatori ad iniziare le ricerche. Queste le parole del Prefetto Lamberto Giannini: “E' necessario fare una verifica non perché si stia cercando in particolare qualcosa, ma si ha avuto notizia che nel bene confiscato alla Banda della Magliana ci sta questa parte, una galleria che è stata tombata, non conosciuta ed è giusto verificare cosa ci sia dentro". Ma cosa potrebbe nascondersi in questo tunnel?