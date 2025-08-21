EMERGENZA dermatite nodulare, ma è giusto ABBATTERE in Sardegna anche i bovini SANI? Parla il virologo Crisanti: "Si diffonde per contatto". Le cause coinvolgono i pastori? "Pascoli comuni, omesse denunce e macellazioni illegali..."

Gli allevatori sardi apparentemente più scettici sulla vaccinazione dei capi riprendono il tema della polemica che in Sardegna si trascina da quando vent’anni fa si diffuse la malattia della “lingua blu” e come in tutte le gravi situazioni di emergenza, le opinioni si dividono e si polarizzano. Adesso, con calma, facciamo un bel respiro e proviamo a chiamare l’assessorato alla difesa per l’ambiente di Sardegna. “Prego attendere”, e parte una musichetta jazz che si ripete all’infinito, ipnotica. È comprensibile che un pastore sardo impegnato a chiamare l’assessore per avere delucidazioni, dopo una mezz’ora di attesa vana – perché alla fine nessuno risponderà mai a queste chiamate, potete provare all’infinito – inizi ad inveire contro tutti i santi, la regione Sardegna e infine l’Europa, la grande chimera causa di tutti i mali. Proviamo a ripetere l’operazione con la direzione generale dell’assessorato. Questa volta nemmeno la musichetta jazz, ma il rumore dei vecchi fax. Nessuno risponderà anche in questo caso. Abbiamo allora contattato il virologo Andrea Crisanti, che invece, ci ha risposto subito e ci ha aiutato a fare un po’ di chiarezza sull’entità e sull’origine di questo virus, della sua diffusione e delle misure di contenimento adottate dalla Sardegna e dal ministero della Salute. Purtroppo il quadro che ne è emerso non è dei più rassicuranti e, per altro, in aperta collisione con le teorie del complotto diffuse dagli influencers dell’ultimo minuto.