Malore di Sinner? Matteo Bassetti all'attacco: “Tennis disumano, bisogna intervenire”. Ma cosa ha avuto Jannik a Cincinnati contro Alcaraz? E sull'allarme dermatite nodulare in Sardegna…

Il tennis, però, è uno sport estivo: “Certo, ma un conto è giocarlo a 30°, un conto con 40° e un percepito di 50°. Penso che sia un tema che in qualche modo andrà affrontato. Comunque per lo Us Open non sono preoccupato, penso che abbia modo di riprendersi e mi auguro che sia stato solo un problema virale, che quindi rientra, piuttosto che di tipo muscolare”. Sul campo l’immagine è stata inequivocabile: un Sinner svuotato di energie, incapace di reagire. I prossimi passi saranno gli esami di approfondimento a cui si sottoporrà già oggi, seguiti da almeno un paio di giorni di riposo assoluto. Le cause restano comunque da chiarire, ma un dato è certo: le condizioni climatiche estreme dell’Ohio hanno avuto un peso non secondario proprio come lo stesso Bassetti ha sottolineato e come ha detto lui stesso durante la premiazione, sottolineando come l’alternanza fra l’aria condizionata della player lounge e l’umidità soffocante dei campi abbia creato uno stress fisico notevole: “È stato uno dei tornei più caldi che abbiamo giocato, forse il più caldo in assoluto”. Ma a Bassetti abbiamo chiesto anche dell’emergenza dermatite nodulare in Sardegna: c’è da allarmarsi? “È un problema veterinario, che colpisce i bovini riducendo la Produzione di latte. È trasmesso attraverso gli insetti e non riguarda assolutamente gli esseri umani. È di pertinenza esclusivamente veterinaria e sono loro a occuparsene”.