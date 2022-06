Ha il nome di una fuoriserie, un fisico da ginnasta e una collezione infinita di tatuaggi sul corpo. Lo sguardo è penetrante, ma il vero simbolo di Federica Ferrari è la fragola, come si vede anche nelle fotografie esclusive che l'attrice hard e modella ha gentilmente interpretato a Milano per MOW. Per fare un tagliando estivo al nostro magazine è arrivata appositamente da Fermo nelle Marche, ma fino a pochi anni fa viveva in California dove si esibiva in tricks e mosse con una compagnia di big black ballerini, in quel di Los Angeles. Ci racconta i suoi primi passi nell'hip hop e nel cinema per adulti, le domande piccanti di Cruciani e Parenzo a La Zanzara, fino ai contenuti su Onlyfans e ai club per adulti dove si può incontrarla. L'affascinante Federica Ferrari, si racconta in esclusiva a MOW, tra cambio dell'olio e regolazione "very hard" della catena.

Partiamo diretti come un frontale: sei singola o sentimentalmente impegnata?

Diciamo che ho degli amici, ma sono single da un po' di anni. Credo nell'amore, ci mancherebbe. Ma ho capito che mi merito il meglio, almeno rispetto a qualche anno fa. Posso dire che sono stata fortunata nelle mie ultime relazioni. E non è sempre facile trovare la persona adatta, comprensiva e complementare.

Sei una fotomodella tatuata, nonché un'attrice di film per adulti e una performer. Ma di formazione sei una ballerina e hai vissuto a Los Angeles, dove hai ballato l'hip hop: quello "hard" della West Coast californiana, giusto?

Sì, esatto: sono rientrata in Italia nel 2014 dagli Stati Uniti, dove ho vissuto un'esperienza che mi ha formata come artista. E ho capito di non essere accettata in Italia per il mio percorso professionale, che è anche abbastanza particolare: dal 2019 è anche a luci rosse. Negli USA praticavo varie discipline e anche la pole dance, per cui ho mutuato alcune delle esperienze sul palco in USA e ho creato un mio personale stile, che è un mix... in tacchi alti: hip hop, floor play, pole dance e movimenti da terra, più altre influenze.

Non c'ho capito un granché: perdona l'ignoranza. Ma il twerking è notevole e chiunque, tra i lettori di MOW, lo può constatare nelle foto esclusive per il nostro magazine.

Grazie! (ride) Su Youtube ci sono ancora i video dei miei balletti in California: lì non ci sono così tanti pregiudizi e critiche, almeno rispetto a dove vivo. Diciamo che la mentalità in Italia è ancora piuttosto provinciale e chiusa, almeno nei confronti di alcune novità femminili.