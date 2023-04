Grazie, Sallusti: bastonare in prima pagina per i soldi il leghista Fedriga mostra il livello del giornalismo di oggi

A nostra memoria, mai si era letto un attacco così feroce e ingiurioso sferrato dal timoniere di un giornale in vista, di rilievo nazionale, per banali ragioni di cassa. In genere, si evita di lavare i panni sporchi in pubblico, optando per soluzioni traverse: vendette a freddo, che come insegnava il buon Stalin sono le migliori, o, male che vada, se proprio scappa l’urgenza ritorsiva, anche un lancio a caldo di articoli a bombardamento sull’operato del traditore di turno, per cavargli la pelle senza però sollevare apertis verbis il vero movente della bastonatura. Se Sallusti, che certo non è di primo pelo, ha voluto scaraventare su Fedriga questa quintalata di fiele, forse è perché, in realtà, ha dovuto: è lecito immaginarsi, infatti, quale immane cazziatone debba essergli diluviato sulla testa da parte del commerciale, se non anche dai suoi editori, Angelucci padre e figlio (lo spirito santo è Vittorio Feltri, direttore editoriale e sommo sacerdote della religione dei dané, per il quale la qualità giornalistica si misura in quantità, in numero di copie, punto e fine). O forse, e togliamo pure il forse, di mezzo c’è anche un fatto, diciamo così, personale. A chiusura del fondo, Sallusti fa intendere che sarebbe “abitudine” di Fedriga alzare il telefono quando ha bisogno di “un marchetta o di una difesa d'ufficio dagli attacchi di La Repubblica e La Stampa”. Come dire: la nostra linea è stata sempre di appoggiarti dagli avversari mediatici, e nello specifico proprio da quelli, e tu ora finanzi loro. Tradotto ancor meglio: io, da direttore, mi espongo per te, evidentemente assicurando a chi mi paga anche un ritorno monetizzabile, e tu mi tratti così, come non contassi niente.