Così il poeta Evtušenko: “Su Babi Yar storniscono le erbacce. Tutto qui urla il silenzio, e sento la mia testa nuda impallidire lentamente / E sono me stesso / Un immenso grido silenzioso / Sulle miglia e migliaia di morti sepolti”. Shostakovic l’avrebbe inserito nella sua Sinfonia n°13. Osa invece il semiologo in servizio permanente effettivo di Avvenire: “Citare la frase ‘Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici’, meglio, segnala l’arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, teologo: “È un’autentica bestemmia”. E Stefano Stefanini de La Stampa: “Raramente una crisi internazionale si identifica in una persona. La guerra ucraina porta invece un unico nome: Vladimir Putin”. Sembra qui di intravederne l’effigie nella t-shirt di Salvini. E ancora Nino Materi su Il Giornale: “È il linguaggio del non detto. Messaggi non verbali lanciati dal corpo. In termini scientifici si chiama ‘cinesica’ (dal greco kinesis, movimento). Gesti (involontari), che ‘parlano’ di più, e meglio, delle parole stesse”. Vengono riportate le considerazioni di Francesco Di Fant, esperto di comunicazione e linguaggio del corpo: “si nota come rimanga con le mani quasi sempre poggiate sulla scrivania, questo gesto, che potrebbe essere definito di ancoraggio per tenersi saldi in una situazione di disagio. L'unico gesto che gli sfugge è l'indice puntato mentre avverte minacciosamente gli avversari. Puntare l'indice è un gesto aggressivo che mima il gesto di minaccia con un oggetto in mano, come un bastone. Una caratteristica - questa del dito puntato - che accomuna trasversalmente nella storia quasi tutti i despoti alla vigilia o nel pieno di un conflitto bellico: da Bin Laden ad Assad, da Stalin a Tito, da Ceausescu a Mussolini”.