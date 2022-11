I trasporti finanziati dal Pnrr bloccati dagli ambientalisti: prima bisogna salvare la passera, il fratino e il rospo smeraldino…

La tutela dell’ambiente, in Italia, non riesce ancora a fare rima con infrastrutture. Questo per i tanti “no” che gli ambientalisti hanno risposto su numerosi progetti cardine per migliorare i trasporti nel Paese. Ma quel che stupisce è che, in diversi casi, l’opposizione degli attivisti per l’ambiente sembra davvero una battaglia di retroguardia, ma che trova spesso l’adesione nei tribunali dopo cause legali lunghe e costose. I casi sono tanti e Il Giornale li ha elencati, riportando anche alcuni casi decisamente curiosi. Come quando il Tar della Puglia bloccò lo snodo ferroviario di Bari sud. Un'opera del Pnrr da 406 milioni di euro, ma considerata troppo impattante per le case nei paraggi e per gli alberi di carrube che si trovano in quella zona. E così, addio treni ad alta velocità.