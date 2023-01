Berlusconi non era schizzinoso, evidentemente.

Era un vero progetto politico, apartitico e transnazionale, chiamato Movimento Sociale Europeo, portato avanti dall’allora eurodeputato Roberto Bigliardo della Fiamma Tricolore, causando l’uscita di Pino Rauti dalla Fiamma. A Milano il Movimento Sociale Europeo aveva un circolo che si chiamava Destra per Milano, con 200 militanti fra città e provincia. Da allora, ogni volta sosteniamo il candidato che più ci piace. Per esempio la Lega, come quando i miei amici storici Gianluca Savoini e Mario Borghezio convincono Matteo Salvini ad allearsi con le destre europee, nei primi tempi di Marine Le Pen, quando ancora il capo del Front National era il padre Jean-Marie.

E con Fratelli d’Italia? Lei ha fatto un passaggio anche li, ed è stato anche candidato.

Quando è nato Fratelli d’Italia si chiamava “Fratelli d’Italia-Centro Destra Nazionale”, una specie di Forza Italia senza Berlusconi. Nasce quindi come partito di centrodestra, non di destra. Il primo simbolo non aveva la fiamma, ma la frecce tricolori. Tant’è che FdI si presenta alle europee con i conservatori, mentre la Lega con i partiti storicamente alleati del Movimento Sociale Italiano, con i Republikaners tedeschi, il Front National francese, il British National Party. Noi non potevamo che stare con i nostri vecchi camerati europei. In quell’occasione contribuimmo a eleggere, oltre a Borghezio, Gianluca Buonanno, morto nel 2016, a cui subentrò l’allora consigliere regionale lombardo Angelo Ciocca. Quando la Lega si rimette su posizioni più moderate e Fratelli d’Italia assume una fisionomia più identitaria, mi sono iscritto a FdI, partecipando nel 2017 da dirigente delegato al congresso provinciale e anche a quello nazionale di Trieste. Nel 2018 sono stato anche candidato alla Camera nel collegio dove Ignazio La Russa era candidato al Senato, e sono risultato il primo dei non eletti per la Camera. Poi me ne sono andato io, perché dal 2018 in poi le cose sono cambiate.

Cosa è successo nel 2018?

In quell’anno i poteri forti internazionali, cioè la finanza londinese e americana e i poteri politici atlantisti e sionisti pro-Nato, capiscono che prima o poi in Italia il centrodestra avrebbe vinto le elezioni. Preoccupati di non correre nessun rischio riguardo alla fedeltà agli equilibri internazionali per loro basici, si ponevano il problema di un Gianluca Savoini, notoriamente filo-russo, responsabile esteri della Lega, né tanto meno per loro era tollerabile che la Lega potesse essere gemellata con il partito Russia Unita di Vladimir Putin.