I giornalisti che hanno fregato la “Lobby nera” spiegano come hanno fatto a infiltrarsi

“La nostra copertura – le parole dell’insider Garzillo in una diretta su YouTube – è saltata solo quando è andata in onda l’inchiesta”. Si parla anche di minacce ricevute via messaggio dal giornalista: “Non mi sento in pericolo. Certo non è che faccia piacere, però è una cosa che abbiamo messo in conto dall’inizio e non può essere il discrimine tra il realizzare un lavoro del genere e non farlo. Se ti ci butti dentro, ti ci butti dentro del tutto. […] Peraltro io non sono l’unica persona esposta, perché dicono di aver preso anche il numero di targa di un collaboratore che mi aveva accompagnato”.

L’inchiesta è durata tre anni, con tempi dilatati dalla pandemia: “C’è stato uno storytelling un po’ fuorviante sul Barone nero. L’hanno dipinto un po’ come una macchietta, un personaggio innocuo, una persona che non conosceva nessuno. Questa è una tecnica molto furba, molto intelligente, cioè screditare uno dei personaggi chiave per far crollare un po’ tutta l’impalcatura. In realtà è una persona molto conosciuta e molto stimata in certi ambienti e che ha anche un certo peso. E dico questo perché questo è il punto chiave rispetto alla nostra copertura. Lui è stato veramente il Virgilio che mi ha portato dentro questo mondo. È iniziato tutto con l’empatia. Quando mi sono presentato con la mia identità di copertura lui mi ha trovato simpatico. Può sembrare una banalità, una cosa molto futile, però è quello. E in quanto rappresentante di una società lui ha pensato che io potessi essere utile per fare del business, e, poiché molto più giovane di lui, potrebbe aver pensato che io fossi un po’ plagiabile e che quindi questa cosa potesse fargli gioco. In più in qualche modo io ero un po’ il suo omologo in questi «mondi di mezzo». È stato lui poi ad accreditarmi con gli altri e ha speso tante parole per me con gli altri. Quindi questo ha fatto abbassare le difese degli altri soggetti che siamo andati a incontrare. Questo è stato uno dei motivi per cui ha tenuto la copertura e le persone si sono fidate di me”.