Il delitto di Garlasco si è risolto a Modena? Una cena da 15mila euro, Fabrizio Corona e l'avvocato di Alberto Stasi: ecco perché all’agriturismo Acetaia Sereni c'è stata la svolta...

Cosa ci fanno Fabrizio Corona, un vino da 15mila euro e l’avvocato storico di Alberto Stasi seduti allo stesso tavolo tra i colli di Modena? No, non è l’inizio di una barzelletta. È l’ennesimo plot twist di un cold case che sembrava sepolto sotto anni di sentenze e talk show: il delitto di Garlasco. Succede tutto all’Agriturismo Acetaia Sereni, luogo rustico e chic quanto basta per attirare milionari, influencer e – evidentemente – anche fantasmi della cronaca nera. È lì che, un anno fa, Corona si ritrova per l’ennesima cena per uno storytelling ben pagato: "Vado una volta al mese con amici ricchi – racconta nel suo canale YouTube Falsissimo – mi pagano per raccontare storie, beviamo vino da 15mila euro e ci divertiamo". Finché al tavolo non compare lui: Antonio De Rensis, legale storico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi.