Di Éric Zemmour si è parlato tanto in Italia come di possibile sfidante di Macron, ma poi si è fermato solo al 7%. Ha rappresentato un grande abbaglio?

Tra Marine Le Pen et Zemmour era praticamente scontato che passasse lei. Anzi, l’entrata di Zemmour alla corsa all’Eliseo ha probabilmente aiutato la Le Pen a prendere ancora più voti. Si è presentata così in modo molto più “dolce” del neo candidato, guadagnando più terreno.

Chi invece ha avuto un exploit è Mélenchon (21,7%). In Italia di lui non se ne è quasi parlato. Può essere ora l’ago della bilancia?

Jean-Luc Mélenchon è quasi un dinosauro nel mondo della politica francese. Non per via dell’età, ma per il fatto che da tantissimi anni è lui che incarna la sinistra. È vero che c’è stato Hollande che è arrivato al potere, ma Mélenchon già allora era presente, e quest’anno è la terza volta che si presenta alle elezioni. L’aveva già fatto nel 2012 ed anche nel 2017. Quest’anno è riuscito in un vero e proprio exploit. Ha chiamato i suoi elettori a non dare voti a Le Pen, si vedrà se questi voti andranno a Macron oppure se i suoi elettori non si presenteranno alle urne, sempre per via della stanchezza “di votare contro piuttosto che per”.

Ora la partita si gioca fra la rielezione di Macron (ora al 27,3%) o quella di Le Pen (al 23,9%). Come pensi che si muoveranno da adesso in poi i due candidati?

Da adesso al secondo turno Le Pen continuerà sulla sua scia, come dicevo è l’unica che non si è mai nascosta dal fatto di essere in campagna elettorale da ormai 5 anni. Da Macron invece ci si aspetta che entri un po’ di più in campagna. Infatti ha riassicurato sulla sua voglia e la sua motivazione di un secondo mandato. Ha anche detto l’altra sera in Pas-de-Calais che potrebbe cambiare idea sulla riforma delle pensioni: “Sono pronto a cambiare, e a dire che non faremo per forza una riforma fino al 2030… se sentiamo troppa angoscia tra le persone”.