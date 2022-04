Anzaldi di Italia Viva difende Toscani: “La mafia c’è, anche se…” E sull’alleanza Renzi-Berlusconi rivela: “Si può fare a livello nazionale come in Sicilia, però…”

Anzaldi in un’intervista a Globalist ha parlato del caso e di MOW: “Inviterei tutti – dice Anzaldi – a leggere l’intervista di Toscani per intero su Mowmag. Si capisce chiaramente che è un uno contro tutti e che si tratta di un’intervista di lancio della rivista (non esattamente, considerando che MOW c’è da due anni, ma vabbè… ndr) che inevitabilmente mira a cercare sensazionalismi per fare notizia”.

Sensazionalismi in che senso? Noi facciamo un’intervista e chiaramente cerchiamo una notizia, come tutti, e la considerazione ci è parsa perciò un po’ degradante. Quindi, per capire cosa intendesse Michele Anzaldi, lo abbiamo sentito.

“Non mi ricordo – dice il deputato renziano – se ho usato esattamente questo termine (sensazionalismo, ndr). Il mio giudizio sull’intervista è che è molto interessante, molto lunga, e Toscani si dilunga su una serie di esempi, di frasi, di argomenti che fanno riflettere. Fanno sensazione, ma fanno riflettere. Quello che volevo dire a chi mi intervistava (e penso che nell’intervista integrale si capisca) è che non si può estrapolare un concetto da un’intervista lunga senza tutto il contesto”.

Contesto che invece Anzaldi ha colto: “Io l’intervista l’ho letta tutta e mi è piaciuta molto. Anzi, nell’intervista che ho fatto su Globalist io dicevo che da lettore appassionato di fotografia ho appreso una notizia che io non conoscevo, di questa nuova iniziativa di Toscani di fare dei ritratti familiari a pagamento (Ricordi stampati, ndr), che mi ha ricordato addirittura un vecchio fotografo americano. E quindi io da lì sono andato a fare delle ricerche, ho approfondito. Io l’ho trovata un’intervista utile per chi segue quel mondo. Se fossi proprietario di un giornale o di una piccola televisione, io «rubando» o semplicamente cogliendo dall’intervista di MOW avrei approfondito tutta questa cosa”.

Quindi scopriamo una passione di Anzaldi che non era nota, quella della fotografia: “Io della mia vita privata, modestia a parte, spero che non si sappia niente. Si tenga presente che io scientificamente non vado in televisione, per cercare di tenere al riparo la mia vita privata. Quindi questa e altre cose non si sanno”.