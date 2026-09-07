Il Muay Thai, la giungla e tre settimane di fuoco Thailandia: il reportage definitivo

Togliendo lo shopping dei grandi mall e dei bazar, escludendo la cultura e pure la zona grigia dell'intrattenimento per adulti (servirebbe un altro articolo a parte), un interessante pilastro thailandese coincide con il Muay Thai. Ci sono palestre un po' ovunque e, se dalle nostre parti va di moda andare allo stadio per vedere una partita di calcio, qui sono sentitissime le sfide, appunto, di Muay Thai. Non solo uno sport ma un concentrato di disciplina, lavoro e identità, e sempre più un'industria. La Thailandia conta infatti migliaia di camp e palestre e nel 2026 le autorità hanno deciso di spingere ancora più forte sulla disciplina come strumento di turismo sportivo e soft power. Il governo ha organizzato l'Amazing MuayThai Festival e promuove persino programmi che consentono agli stranieri di rimanere nel Paese per allenarsi per periodi molto più lunghi di una normale vacanza. E lontano da Bangkok? Ci sono le isole, con la classica vita da mare, e poi la giungla più selvaggia. Qui il Paese è meno lucido, meno costruito per il visitatore e molto più autentico.