Il premio di Ortona a Rocco Siffredi? Che sia la liberazione dal nazismo dei benpensanti

Ortona uber Alles. La decisione che ricade sul concittadino di grande calibro è dettagliata dal Comune di Ortona: «Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali».

Dalle informazioni in possesso di MOW, in questi giorni è in fase di preparazione la cerimonia di consegna del premio, con una probabile piccola introduzione in formato video e un successivo speech di ringraziamento da parte del premiato. Mentre la location che è prevista per la premiazione da parte di assessore e sindaco a Ortona è il teatro Tosti. Lo stretto rapporto tra Siffredi e Ortona è anche confermato dall'attesa serie "Supersex", in cui una parte è ambientata tra le case popolari di Ortona, anche se le riprese si sono svolte nei mesi autunnali in Lazio. Rocco Siffredi, giustamente orgoglioso per il premio da parte della sua città, ha confermato la partecipazione: «Ci sarò, con tutta la famiglia».