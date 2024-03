Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulé sul caso dossieraggio: “La libertà di stampa non c'entra niente. I mandanti, se ci sono, salteranno fuori”

Giorgio Mulé, intanto come risponde a Peter Gomez che ha paragonato il dossieraggio di oggi a quello di Panorama degli anni scorsi nei confronti dei “nemici di Berlusconi”?

Gomez da alcuni giorni, ma non solo lui, come direbbero a Roma, cerca di buttarla in caciara o di mischiare le pere con le mele. Peraltro lo fa dicendo non solo delle cose inesatte, ma anche false. Quindi, siccome il tentativo evidente è quello di deviare l'attenzione da quello che sta accadendo rispetto ai fatti, cerca di buttare la palla in tribuna. Allora tira fuori quella storia.

Quali sono le differenze?

Sono sostanziali. Intanto parliamo di 14 anni fa, non c'era una giurisprudenza consolidata, anzi c'era una giurisprudenza difforme sulla responsabilità del giornalista rispetto al concorso del reato con un pubblico ufficiale per la richiesta di queste informazioni, quindi parliamo di informazioni legate ad accesso a banche dati. Tanto che fu necessaria una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione che, nel 2011, sancì che il giornalista era concorrente nel reato. Parliamo del 2011, quindi successivo ai fatti di cui stiamo parlando.

Per venire all'oggi?

Nella fattispecie, rispetto ad adesso, il giornalista all'epoca non fece e non ebbe mai nessuna informazione legata a operazioni bancarie, operazioni sospette o vita privata dei soggetti, ma si era limitato a chiedere a questo finanziere di avere i dati in maniera più veloce riguardo alle dichiarazioni dei redditi.

E perché proprio le dichiarazioni dei redditi?

Ora ci arriviamo. Gomez straparla quando dice che erano 1640. Falso! Quello era il numero degli accessi che fece il finanziere e in sentenza e negli atti le richieste del giornalista di Panorama furono circa 20 o 25 rispetto a 1640.

Di quali dichiarazioni dei redditi parla?

Per esempio delle dichiarazioni dei redditi di vari componenti della famiglia Agnelli, visto che all'epoca era già scoppiato un caso relativo all’eredità di Gianni Agnelli già allora quel giornalista fece emergere gli stessi fatti che adesso, dopo 14 anni, sono al centro o sono parte dell'inchiesta che sta impazzando su tutti i giornali. Parliamo di dichiarazioni dei redditi, lo ripeto e lo sottolineo, nulla di più e nulla di diverso.

Come mai allora avete patteggiato?

Il giornalista patteggiò perché all'epoca non c'era giurisprudenza sul caso, come dicevo. La giurisprudenza intervenne successivamente perché, nel momento in cui venne aperta l'inchiesta, lui non era concorrente nel reato. Così intervenne la Cassazione che, a quel punto, modificò e tipizzò il reato. E siccome potenzialmente, pur essendo, ripeto, per ammissione del finanziere e concorde con il giornalista che diede i nomi delle persone di cui aveva chiesto la dichiarazione dei redditi, il rischio che si presentava era di attivare 1.600 parti civili, che a quel a quel punto avrebbero potuto rivalersi sul giornalista e soltanto per la compensazione delle spese legali sarebbe finito sul lastrico lui e mezza Mondadori. Per evitare l'avvio di un procedimento infinito rispetto all'eventuale costituzione di parte civile, il giornalista patteggiò una pena a un anno che, peraltro, non ebbe neanche iscrizione nel casellario giudiziario. Quando dice “i nemici di Berlusconi” (Peter Gomez, ndr) è un’altra fesseria. Così oggi c’è la sua difesa a spada tratta dei giornalisti quando, in vari casi, negli anni scorsi c'era la macchina del fango, Gomez la ricorda?

Perché?

All'epoca non ci fu qualcosa di mirato ai "nemici di Berlusconi". Quando il giudice Raimondo Mesiano finì sotto i riflettori per la famosa sentenza, peraltro poi ampiamente rivista in secondo grado, sul risarcimento che Fininvest avrebbe dovuto dare a Carlo De Benedetti, la richiesta di avere la dichiarazione dei redditi di Mesiano stesso, finì nel cestino. Tanto che agli atti rimane il fatto che il giornalista disse: “Preparai un articolo sulla base delle informazioni. Il direttore (proprio Giorgio Mulé, ndr) lo cestinò e non lo pubblicò”. Questo per evitare che, alla luce del clamore che si era acceso su Mesiano, sembrasse che facessimo parte di una congiura o di un accordo per screditare il giudice. E infatti quell'articolo non vide mai la luce.