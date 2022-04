Domenica 24 aprile i francesi hanno votato il nuovo presidente della Repubblica. Hanno scelto l'usato sicuro e concesso un ulteriore mandato a Emmanuel Macron, votando contro la sfidante, Marine Le Pen, come è evidenzato dai dati del ballottagio conclusivo. Molti milioni di cugini d'Oltralpe non hanno però votato o hanno scelto scheda bianca. Ma in linea generale i francesi hanno optato come spesso ha suggerito il sommo Indro Montanelli agli italiani: turandosi il naso, scegliendo il meno peggio. La vittoria del 44enne tecnocrate europeista è quindi un impedimento alla destra francese, che almeno nell'ultimo mese non ha certo brillato per comunicazione politica, cercando di imitare la strategia del Presidente in cerca di riconferme.

Nello scontro in diretta Tv precedente al voto, con milioni di occhi puntati addosso, la Le Pen si è arrampicata sugli specchi (russi) dei finanziamenti oligarchici, mentre Macron pareva più sicuro delle proprie affermazioni. La candidata di destra ha anche mostrato un colpevolizzante tweet su carta stampata, che ha avuto un effetto "boomerang del boomer" sugli elettori francesi che dai divani osservavano lo schermo televisivo: l'immagine era attuale come la nonna del Minitel, che era quasi la versione francofona del Televideo. E il 28 marzo, in visita per la campagna elettorale, la sfidante pubblicava su Instagram una fotografia con magra figura dalle Antille: nell'immagine è ritratta la mano "schifata" di mademoiselle Le Pen, che vistosamente si appoggia con un solo dito e solo sulla spallina dell'abito, forse per non toccare l'epidermide, di un'inconsapevole elettrice e concittadina francese di Guadalupe.

L'ambiguo rapporto tra i politici nazionali e la Francia d'Oltreoceano è confermato dalla fama dell'isola che è una noto paradiso caraibico e meta di vacanze, nonché di varie libertà sessuali. La stessa Marine Le Pen aveva aspramente criticato Macron nel 2018: durante l'autunno alcune immagini di una visita ufficiale del Presidente sull'isola, cominciarono a tappezzare la Rete e imbarazzare la Francia. L'amore quasi liquido di Macron per i caraibi francesi e soprattutto per i suoi abitanti: un felicissimo e raggiante Presidente della Repubblica era ritratto mentre si abbracciava ad alcuni sudati ballerini di colore di Guadalupe. E nel triangolo solo maschile il Presidente era in mezzo, tipo crema tra due biscotti. Questa immagine attirò le ire di Le Pen poiché, oltre a strusciare i muscolacci sudati su Macron, un ballerino salutava con un grosso e nero dito medio, ben eretto e condito dal sorriso di un complicissimo President.