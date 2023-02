Simon Le Bon, appunto. A tutt’oggi “Sposerò Simon Le Bon” (1986) è ancora il documento più fedele dell’epoca?

Sì. Tuttavia, al tempo, floppò alla grande. Rimase una settimana sola in sala. Tratteggiava un momento storico che i ragazzi pensavano non sarebbe mai finito, per cui andavano al cinema per ascoltare le canzoni dei Duran e quando si accorgevano che la pellicola non era sostenuta da alcuna colonna sonora duraniana uscivano a metà proiezione. Poi però il film iniziò a passare in tv e divenne un culto assoluto. Anche “Italian fast food”, che uscì lo stesso anno, era un film paninaro, ma suonò come una presa in giro. Si narra che Enzo Braschi, durante le riprese, fu anche malmenato da alcuni paninari.

È uscita una recente intervista a Sandy Marton – che anche tu hai condiviso sulla pagina – che getta una luce anche torbida ed eccessiva su quell’epoca..

La italo-disco non era però una musica prettamente paninara. I paninari non avevano una loro musica.

Ma fra i paninari girava droga?

Diciamo che all’epoca venivano considerati anche paninari tutti quelli che – non potendosi permettere di spendere un milione al mese in vestiti; il tutto gentilmente sponsorizzato da papà – derubavano i ragazzini di 15 anni per strada o facevano razzia di giubbotti nelle discoteche. Poi andavano a fare i fighetti in piazza Liberty o in San Babila. Gente che veniva dalle curve, prevalentemente. Alcuni di loro erano anche dei tossicodipendenti, personaggi in qualche modo famosi all’epoca. Ma erano situazioni collaterali, che non appartenevano al paninaro tipo.

Situazioni molto diverse da quanto accadeva invece appena prima del 1984…

I primi paninari, fascisti e nerissimi, lo erano senza saperlo. Si ritrovavano in piazza Liberty. Non volevano essere associati al fenomeno, ma di fatto… Se vedi il film “San Babila ore 20: un delitto inutile” (1976) si vede già un embrione violento e nero del fenomeno paninaro, ma poi gli autentici paninari degli anni ’80 – quelli che si aggregano al famoso Burghy in San Babila arrivando abbronzati in sella a una Cagiva Elepant o una Zundapp –, sono stati un inno al disimpegno e al consumismo, ragazzi che si svincolano nettamente dalle esperienze dei fratelli maggiori, politicizzati, che magari andavano in giro a manganellare i comunisti.

I classici galli in Ray-Ban, insomma…

Non basta la marca, come dicevo. “Top gun” ha esercitato una grande influenza, ma i veri Ray-Ban paninari erano il Wayfarer tartarugato o gli Olympian ( modelli 1, 2 e deluxe “Easy rider”, ideali per andare in moto). Poi ci voleva la cintura di El Charro, il Moncler, e ancora prima del Moncler il bomber...