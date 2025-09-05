“L’Italia dovrebbe imparare dai russi!”. Naike Rivelli, intervistata dal quotidiano Izvestija, chiede ufficialmente la cittadinanza a Mosca

Naike annuncia anche i suoi progetti artistici: "Ho registrato la canzone L’Italiano di Toto Cutugno. Cristiano Minellono mi ha dato il permesso di fare una cover di questa composizione. E abbiamo fatto una versione con un frammento della canzone popolare russa Kalinka. Aspetto con impazienza la possibilità di venire e cantare L’Italiano in Russia". Non mancano le stoccate all’Italia: "Negli ultimi anni abbiamo visitato spesso la Russia per sostenere amici. Anche la nostra famiglia è venuta a lavorare in Russia. E per questo siamo state molto criticate in Italia. Questo mi rattrista molto. Noi siamo per metà russe, quindi i viaggi in Russia hanno per noi enorme importanza. A mio avviso, è ingiusto che l’Italia ci abbia punito così". E poi la frase che ha fatto il giro del web: "Ultimamente guardo moltissime serie russe. Sono così straordinarie che, forse, in realtà è l’Italia che dovrebbe imparare dai russi!".