Jeremy Clarkson: “Ecco cosa servirebbe contro gli ecovandali come Just Stop Oil. E la polizia, oltre a investire mucche, cosa fa?”. E sulle auto elettriche, l’eolico e le elezioni...

Le battaglie di Jezza contro gli ambientalisti non sono certo nuove. Ultimamente, tanto per citare uno dei tanti precedenti, Jeremy ha sfidato la svedese Greta Thunberg, dicendo che in un giorno solo la sua fattoria ha emesso “più gas serra di India, Brasile e Cina messi insieme”. Questa volta, però, Clarkson se la prende con un “gruppo di persone non molto brillanti – commenta il giornalista su The Sun –, con tendenza Lgbtq+ e capelli antiestetici” ovvero quelli che “si svegliano e decidono che, per impedire al mondo di usare il petrolio, dovrebbero vandalizzare qualcosa”. Insomma, continua Jeremy, “la settimana scorsa è stato il ritratto di re Carlo e questa settimana hanno fatto la stessa cosa a Stonehenge. Quindi – scrive Jezza – mi chiedo se sia arrivato il momento per un movimento rivale che vada in giro a distruggere parchi eolici e colonnine per la ricarica di auto elettrica nel tentativo di fermare Just Stop Oil”. Ma non è tutto. Infatti, è stato un altro fatto che sembra aver catturato l’attenzione di Clarkson; ma qual è la differenza tra un delinquente e un vitello indifeso? “Questa settimana – riporta Clarkson – un uomo è salito sul tetto di una casa a Londra è ha iniziato a lanciare vari oggetti sulla strada. La polizia, naturalmente, ha indossato l’equipaggio antisommossa e si è precipitata sul posto, così da stare all’angolo di una strada vicina e osservarlo”. Osservarlo e basta… Diversa, invece, l’azione su una mucca che girava per le strade, visto che “(la polizia, ndr) è arrivata su un mezzo di due tonnellate a tutta velocità e l’ha travolta, investendola”.