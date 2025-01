Jeremy Clarkson, la Maserati e le nazioni in vendita: “Se Putin avesse fatto un’offerta per l’Ucraina dell’est… La Cina usa gli Yuan, non i tank”. E dal Tevere alla Groenlandia e al Canada di Trump…

Jeremy Clarkson, con la sua scrittura caustica e la capacità di trasformare il surreale in argomentazione, affronta l’ultima bizzarria politica di Donald Trump: annessione del Canada, controllo della Groenlandia, rinomina della Luna in Amerimoon. E lo fa, come sempre, ribaltando prospettive: "Perché ci sorprende? I confini del mondo non sono mai stati scolpiti nella pietra."

Confini mobili: dal Tevere a Gengis Khan

Clarkson ci porta indietro nel tempo, dimostrando come la geopolitica sia sempre stata fluida: "Nel XII secolo, la Mongolia – scrive su The Times – era divisa in feudi tribali. Poi arrivò Gengis Khan, che decise che il suo feudo doveva essere più grande di quattro miglia quadrate. Usando archi, frecce e un telegrafo a cavallo, creò un impero che si estendeva dal Mar Giallo al Danubio."

E l’Italia? "La Repubblica Romana era poco più di un accampamento sul Tevere," scrive. "Ma in pochi secoli dava la caccia a Gesù bambino a Est, combatteva i Pitti a nord e dominava il Nord Africa."

Clarkson ironizza su come, persino nel XX secolo, i confini fossero tutt’altro che definitivi: "La Giordania, per esempio, fu disegnata attorno al bicchiere di whisky di Winston Churchill posato sulla mappa."