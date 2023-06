Lei, oltre al recentissimo episodio dell’incendio nel suo terreno che ha documentato e denunciato, è stato minacciato?

Nel 2019 mi hanno sparato. Io risiedo in campagna, avendo l’opificio, e a mezzanotte mi sono accorto di alcune presenze all’esterno. Sono uscito e loro mi hanno sparato probabilmente con una mitraglietta, anche se verosimilmente non ad altezza uomo. Ho chiamato le forze dell’ordine ma non hanno trovato proiettili o bossoli: è gente esperta che sicuramente ha raccolto i bossoli, mentre i proiettili se hanno sparato in alto chissà dove sono finiti. Non è stato sufficiente riscontrare le tracce dell’auto fino a pochi metri dal capannone. Anche se c’è mia madre, terrorizzata, come testimone delle raffiche sparate per tre-quattro volte prima della fuga. Un avvertimento per intimidirmi.

Altri episodi?

Altre volte non mi hanno fatto trovare la macchina. Mi hanno chiamato dicendo che la macchina era stata spostata dall’altra parte del paese. C’è chi dà la colpa al fatto che io sia un “infame” che ha collaborato con i carabinieri per la lotta contro la droga e ho fatto arrestare persone. Ma io lo interpreto invece come modi mafiosi per spaventarmi e intimidirmi.

È o è stato sotto protezione?

Fino al 2020 c’era il maresciallo dei carabinieri di Cerignola che mi dava una mano, mi mandava le pattuglie la notte per controllare. Poi anche lui è stato trasferito perché dava fastidio.

Quindi ora è da solo?

Sono con Demeo, assieme nella lotta. Stiamo pensando di creare un comitato sul tribunale fallimentare, perché il 90% delle aziende che ha liquidità e patrimonio è vittima di questo meccanismo criminale. Quasi tutte le aziende della zona ormai sono gestite da prestanome dei boss. Cerignola, Foggia, San Severo, ognuno ha la sua… Cerignola è gestita dal clan di Arcangelo Brandonisio. E su Cerignola abbiamo quasi tutte le aziende acquistate all’asta da loro. E altre erano già loro e magari le tengono lì a morire senza che nessuno si possa avvicinare.

Qual è il vostro obiettivo?

Riavere l’azienda (che al momento con una strategia stiamo comunque continuando a gestire da proprietari-affittuari, per far fronte alle altissime spese processuali e per evitare che vada definitivamente in mano ai mafiosi) e fare in modo che la giustizia intervenga per interrompere questo meccanismo. Stiamo andando avanti con reclami e ricorsi e per l’azienda attendiamo l’esito della Cassazione. Nel frattempo abbiamo fatto denunce penali a varie Procure, in attesa che qualcuno ci dia una risposta, perché abbiamo prove schiaccianti di questi malavitosi che continuano a gestire soldi sporchi investendoli nell’immobiliare. Addirittura ho mandato una email al ministro Nordio…

Le ha risposto?

Sì. Ha risposto che la situazione la conoscono benissimo anche a livello nazionale e di Ministero, solo che hanno bisogno di tempo per poter intervenire.