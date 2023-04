La “Davos” degli Emirati sbarca a Milano, che diventa Dubai per un giorno

Per Milano, l’evento “è una conferma del fatto che la porta d’accesso dell’Europa per gli investimenti del Medio Oriente è l’Italia”. Inoltre, in una fase di vorticosa crescita dell’interesse internazionale per il capoluogo lombardo, come certificato dal boom del recente Salone del Mobile, è anche la “conferma del ruolo di Milano come città internazionale”.Le imprese presenti saranno molte, nei settori chiave dei rapporti Italia-Emirati. Non solo difesa e armi, ma molto di più tra Roma e Abu Dhabi. “Avremo Altagamma”, svela Bozzetti, “azienda leader del fashion che avrà nel forum aperto a 250 persone invitate da Efg e dal Ministero un panel a lei dedicato. Ma non finisce qui: tra i partner abbiamo anche Fontana Bulloni, leader nel suo settore su scala globale” con base in Brianza, e che lavora anche nel settore automotive. “Un campo, quello dell’automobile”, confida Bozzetti, “di grande interesse per i rapporti Italia-Emirati”. Proprio all’automotive potrebbe essere dedicata la produzione di Fontana Bulloni negli Emirati, per la quale Efg sta lavorando a un accordo-quadro; Emirati e Arabia Saudita lavorano a un progetto di una e-car su cui la tecnologia italiana potrebbe intervenire. Lamborghini detiene a Dubai la più grande concessionaria del mondo e proprio nell’importante città emiratina sulla Portaerei Cavour, l’1 dicembre scorso, è stata svelata la nuova Veneno Roadster.