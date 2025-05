LA GRANDE TRUFFA: cosa paghiamo a fare l'autostrada? Sapete quante ore di coda ci sono state nel 2024? Ve lo diciamo noi: su alcune tratte più di 5000. 220 giorni persi: chi ce li rimborsa?

La situazione delle autostrade in Italia è il riflesso di una nazione che fatica a modernizzarsi, che non sa come affrontare il problema dei cantieri infiniti, delle infrastrutture fatiscenti, del traffico che cresce senza sosta. La Coda sembra quasi un'entità metafisica che va oltre il semplice fenomeno delle persone ferme nelle autoimmobili in autostrada. Essa non ha principio né fine, è l'eterno qui e ora del proprio viaggio, inteso geometricamente come susseguirsi di punti su una retta. Chi è il primo della coda? Chi è l'ultimo? Perché quello vicino a me si sta scaccolando? Come mai la corsia che scorre, seppure lentamente, non è mai quella in cui sono posizionato io? Ma la vera domanda, quella seria, è economica: perché dobbiamo pagare un servizio così penoso? Le tariffe aumentano ogni anno, e sono proporzionali ai ritardi. I lavori vanno fatti, e gli incidenti non si possono prevedere, ok, ma la soddisfazione del consumatore? Su molte, se non troppe tratte autostradali, il ritardo è matematico, a prescindere dalla fascia oraria di percorrenza. Cantieri eterni, numero inadeguato di corsie, gallerie chiuse: tutto fa coda. Così, un po' per rabbia un po' per gioco, mentre eravamo fermi in autostrada ci è venuta un'idea: perché non provare a quantificare il disagio? Una persona che si trovasse tutti i giorni a dover fare tratti di autostrada, quanto tempo perderebbe della sua vita? Non serve spoilerare, la risposta la sapete già: troppo. Ma vale la pena di fare comunque una stima, anche se approssimativa e probabilmente sotto la vera realtà dei dati. Il bilancio del traffico autostradale nel 2024, considerando soltanto Liguria e Lombardia, è spietato: oltre 7.200 ore di coda, su appena cinque tratti autostradali strategici per l’economia e la mobilità del Nord Italia. Quasi 1.500 episodi di congestione in 365 giorni. Quasi 4 code al giorno. Un'analisi che non solo fotografa la situazione attuale, ma ci costringe a chiedere: perché i prezzi continuano ad aumentare senza che la situazione migliori? Abbiamo preso in analisi alcune delle tratte più calde, occupandoci al momento soltanto del nord ovest e soltanto dell'anno 2024, incrociando i dati di Autostrade e degli indicatori di traffico locale. I numeri? Fanno paura.