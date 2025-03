Le parole John Elkann su Stellantis in Parlamento? “Un falso ideologico”. Ecco i dati economici nascosti, anche “grazie” alla politica compiacente: l’attacco del sindacalista Airaudo

Come detto, il grande assente il Parlamento due giorni fa è stato proprio il capitolo Stellantis, gruppo che attende ancora nuovo amministratore delegato – carica ricoperta ad interim proprio da Elkann – dalla rottura del rapporto con Carlos Tavares sul finire dello scorso anno. È in merito a Stellantis che negli ultimi anni si sono condensate la maggior parte delle questioni spinose, dal ricorso massiccio ai sussidi statali agli ampi tagli del personale, fino al divaricamento di mercato tra i costi dell’offerta produttiva e le disponibilità di spesa degli italiani: “Elkann non dice che il gruppo produce quasi esclusivamente prodotti di media e alta gamma, costosi e che non vendono. Il problema italiano sta tutto qui. – prosegue Airaudo – La nuova Lancia Y in questi primi due mesi ha venduto in Europa poco più di 1400 auto. Eppure Elkann ha annunciato il lancio della Lancia Y, puntando su un marchio che non vende già più”. Insomma, “i prodotti di Stellantis in Italia sono sbagliati e poco adatti”, conclude Airaudo. Elkann ha fatto leva anche sui costi dell’energia, che penalizzerebbero, a suo dire, il gruppo. Un punto che non può non rimandare al progetto della gigafactory – la fabbrica di batterie elettriche – che dovrebbe nascere a Termoli e che permetterebbe all’Italia di attrarre nuovi investimenti e produttori. Ma fintanto che la politica si farà sedurre – o intimorire – dagli incantatori di serpenti è difficile guardare oltre la prossima curva.