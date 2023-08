Lido bloccato perché "la famosa cantante deve pranzare". Chi sarà? I social dicono Elettra Lamborghini

Pranzare vista mare in Calabria non è mai stato così difficile. Specie nella giornata del 17 agosto quando una utente Facebook ha raccontato di aver visto transennare il lido della costa Jonica in cui stava prendendo il sole per via dell'arrivo di una "cantante famosa su Instagram, forse ironica ma non raffinata". L'artista avrebbe militarizzato l'intera area ristoro dello stabilimento per poter pranzare con il suo staff, rendendo di fatto inaccessibile la zona ai clienti della struttura, confinati agli ombrelloni senza la possibilità di prendersi "nemmeno un caffè". Chi sarà la protagonista di tale capriccio da star? Sotto al post (poi cancellato) si rumoreggia che possa trattarsi di Elettra Lamborghini, in tour nella regione proprio in questi giorni. Alla fine, arriva pure la stoccata: "Noi presenti ci chiedevamo chi mai fosse, poteva mangiare tranquilla..."

Che succede sulla costa Jonica? Su Facebook è diventato virale un post (cancellato, però, nel giro di 24 ore) in cui una utente racconta una piccola traversia vissuta nello stabilimento balneare dove, nella giornata del 17 agosto, si stava serenamente godendo il sole della Calabria. Il relax, per lei e per tutti i clienti della struttura, è stato interrotto dall'arrivo di una "artista che spopola su Instagram e molto seguita dai giovani, forse ironica ma di certo non raffinata". La star avrebbe richiesto assoluta privacy allo staff della spiaggia e così, dalle 13.30 alle 16, l'area ristoro è stata transennata per impedire ai presenti di avvicinarsi e, nei fatti, di poter pranzare o prendersi anche solo un caffé. Chi sarà la protagonista di cotanto "capriccio da diva"? Nei commenti è partita subito la gara del toto-nomi e il più quotato sembrerebbe proprio essere quello di Elettra Lamborghini (mai smentito dall'autrice del post, a differenza di molti altri). In effetti, la twerking queen è reduce da una data a Dalianuova (provincia di Reggio Calabria) che si è tenuta il 15 agosto. Chissà. Intanto, qui la foto della spiaggia transennata "tipo C.S.I." per tutelare la pace del sacro pranzo dell'artista:

La spiaggia transennata per impedire ai clienti di accedere all'area ristoro dello stabilimento

L'utente dettaglia l'accaduto con particolari assai croccanti: "L'artista ha espresso il desiderio che nessuno la importunasse. Pertanto, tutti i clienti del bagno tra le 13.30 e le 16 oggi non hanno potuto pranzare al lido, ma manco prendere un caffè o sostare sui divani. Addirittura per accedere al parcheggio auto era necessario girare dal bagno adiacente. Tutti servizi "già pagati" con l'ombrellone". Menzione d'onore, però, ai "bagnini gentilissimi" che "stavano lì a scusarsi con noi per l'improvvisa presenza di questa artista e il suo desiderio di chiudere l'accesso affinché potesse pranzare senza che nessun fan le disturbasse la pausa". In coda, la stoccata: "Che poi, famosa su Instagram tra i più giovani - sotto gli ombrelloni era tutto un vociferare: "...Ah! E chi è?". Pertanto, credo potesse pranzare davvero tranquilla"

Il post che racconta i dettagli (e i disagi) del capriccio da diva in spiaggia

La comprensione del testo non è di certo il punto forte di moltissimi nel nostro Bel Paese. E quindi nel toto-nomi c'è chi ha sparato altissimo: da Loredana Berté a Patty Pravo. Entrambe opzioni cassate dall'autrice del post, oltre che dai dettagli da lei forniti, con fermezza. Nessuna risposta, invece, ai tanti che hanno sibillanato, con più o meno convinzione, si potesse trattare di Elettra Lamborghini. L'indizio finale rilasciato dalla gola profonda della costa Jonica, ha mandato letteralmente in fibrillazione le malelingue: "È un'artista forse ironica ma non raffinata che spopola su Instagram". Infine, un'aggiunta molto più democristiana, un "chiarimento doveroso": "Vista anche la viralità del post e i commenti dal tono troppo deciso, tengo a dire che secondo me l'artista, in tournèe in Calabria, ha chiesto di fermarsi a mangiare del pesce nel ristorante del lido, chiedendo massima privacy e di non essere disturbata da nessun eventuale fan. Il lido, che ripeto è piccolo, e forse non abituato a questi clienti con tale ritorno mediatico, si è messo disposizione, esagerando nelle misure di prevenzione e sicurezza". Questa tirata di freno a mano, però, non deve essere stata considerata sufficiente (da chi?) e il post, dopo 24 ore e passa di felice militanza su Facebook, è sparito. Avrà dato fastidio a qualcuno? A pensar male si fa peccato, lo sappiamo. Però...