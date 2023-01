Ma con la Meloni, i treni non dovevano arrivare in orario? Tutti a darle della fascista, ultimo tassello di una lunga discendenza in nero che possiamo far risalire a Benito Mussolini (e che piroetta intorno ai nomi di un La Russa, un Almirante e un Gianfranco Fini). Ma quanto fascista può essere se per un’intera giornata i treni in Centritalia lasciano a piedi i suoi compatrioti? L’homo sapiens sapiens della moderna destra, Giorgia Meloni, non riesce nemmeno a farmi tornare a casa in treno. Lo sciopero indetto da Fast e Faisa Cisal si è esteso dall’Emilia-Romagna alle regioni limitrofe e la scelta di farlo ricadere in una giornata festiva ha fatto sì che non potessero essere garantite né fasce a piena circolazione, né alternative o treni sostitutivi.