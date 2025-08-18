Ma l’avete vista la “MISTERIOSA” SPILLA indossata dal ministro Alessandro Giuli? Un simbolo pagano, chiamato "anellone a nodi dei Piceni", di fertilità. Ma anche di femminilità...

L’oggetto in questione, detto anche “armilla”, rinvenuto principalmente nelle necropoli tra il Tenna e il Tronto, misurava tra i dieci e trenta centimetri di diametro, e veniva di solito deposto in tombe femminili, in particolare sulla zona pelvica del corpo tumulato. Il suo significato resta dibattuto: sono state avanzate ipotesi di uso monetale, di strumenti musicali o di corone per atleti, mentre altri studiosi lo hanno inteso come fibula, attrezzo ginnico o simbolo solare. Più di recente, però, alcuni studi lo hanno collegato a concetti di fertilità e femminilità, forse in relazione a riti legati alla dea Cupra, divinità per i Piceni associata alla terra, alla fecondità e ai cicli vitali. I rituali a lei dedicati avevano spesso un carattere agrario, con offerte di frutti e simboli votivi, e si svolgevano in luoghi naturali come colline o boschi sacri. Cupra rappresentava la rinascita e la continuità della vita e il suo culto, pur con l’arrivo dei Romani, sopravvisse in forme sincretiche con divinità romane della fertilità e della terra. Giuli, a proposito, prima di diventare ministro della Cultura ha scritto vari saggi sul paganesimo e sulle tradizioni dell’antichità, trattando divinità come Pan e la Magna Mater Cibele, approfondendo i riti e la spiritualità precristiana in Occidente.