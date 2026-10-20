Ma l’avete visto il talk sul codice Ateco 96.99.92 per le sex worker organizzato da Escort Advisor? Alba Parietti, il direttore di MOW e il dibattito sulla libertà delle donne

Taylor B si è presentata come imprenditrice di se stessa: i clienti, ha detto, spesso arrivano per farsi consolare, e il sesso diventa quasi una parte marginale. Luna Italiana, all’anagrafe Donatella Zaccagnini Romito, escort ma anche ingegnere e influencer, ha detto la frase che poi ha circolato di più: nessuno compra una persona, si compra il suo tempo. A questo punto il direttore Moreno Pisto ha rivolto una domanda a Parolin: “C’è un diritto inalienabile alla base di qualsiasi cosa, per fortuna, che è la libertà di scelta. C’è la possibilità che una donna possa scegliere o non scegliere di fare la escort”. Poi ha chiesto agli altri ospiti di immaginare “un mondo dove le donne possano esprimere liberamente la loro potenza sessuale, senza il pregiudizio maschile o femminile”. Ha messo nel conto anche quello femminile, che nei dibattiti su questo tema salta quasi sempre. Parolin non ha cambiato idea: abolirebbe il codice Ateco e introdurrebbe sanzioni per i clienti, come in Francia e in Svezia. Ma le sex worker chiedono l’opposto: più riconoscimento, più garanzie per chi sceglie di farlo. Luana Absoluta, escort brasiliana in Italia da molti anni, ha portato la sua testimonianza, ricordando di essere stata invitata a lasciare un b&b già saldato, appena il gestore ha scoperto il suo lavoro: temeva un’accusa di favoreggiamento e senza una regolamentazione chiara nessuno sa dove sia il confine. Lo Stato incassa, ma l’affitto di una stanza resta un problema.