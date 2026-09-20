“Mi sono masturba*a pensando a Conte”. Lubamba e Bianca Laureano spiazzano tutti a Privé by MOW ed Escort Advisor: “È il più bel presidente del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto”

Quanto è bello lasciare libera la fantasia. E quanto è bello poter parlare dei propri sogni erotici in un luogo sicuro come Privé by MOW ed Escort Advisor. È uscita la nuova puntata con Sylvie Lubamba, fedelissima di Roberto Vannacci, appassionata di politica, donna che ama la provocazione. Insomma, un personaggio da scoprire. Poi nel nostro salotto è arrivata Bianca Laureano, Top Escort 2025 su Escort Advisor, un riconoscimento fatto con le recensioni. E con Sylvie ha parlato di come approccia al sesso e alla sua professione. Ma il potere è sexy? “No, non è sexy per niente. Però mi affascina”, ha detto Lubamba. E c’è qualche personalità politica che ispira sia lei che Bianca? C’è eccome. E su questo concordano: l’uomo più sexy della politica italiana è Giuseppe Conte. “Io l'ho sempre dichiarato: è il più bel presidente del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto”, ha detto ancora Lubamba. Poi è intervenuta Bianca: “Mi sono masturbata una volta pensando a lui”.