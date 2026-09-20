“Mi sono masturba*a pensando a Conte”. Lubamba e Bianca Laureano spiazzano tutti a Privé by MOW ed Escort Advisor: “È il più bel presidente del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto”

Quanto è bello lasciare libera la fantasia. E quanto è bello poter parlare dei propri sogni erotici in un luogo sicuro come Privé by MOW ed Escort Advisor. È uscita la nuova puntata con Sylvie Lubamba, fedelissima di Roberto Vannacci, appassionata di politica, donna che ama la provocazione. Insomma, un personaggio da scoprire. Poi nel nostro salotto è arrivata Bianca Laureano, Top Escort 2025 su Escort Advisor, un riconoscimento fatto con le recensioni. E con Sylvie ha parlato di come approccia al sesso e alla sua professione. Ma il potere è sexy? “No, non è sexy per niente. Però mi affascina”, ha detto Lubamba. E c’è qualche personalità politica che ispira sia lei che Bianca? C’è eccome. E su questo concordano: l’uomo più sexy della politica italiana è Giuseppe Conte. “Io l'ho sempre dichiarato: è il più bel presidente del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto”, ha detto ancora Lubamba. Poi è intervenuta Bianca: “Mi sono masturbata una volta pensando a lui”.
“Nella mia fantasia non era grande… però largo”, ha proseguito Bianca. Secondo me lui è un uomo passionale. Non è un uomo alfa. Come si dice… un foggiano”. Ma da uomo del sud potrebbe aver anche “quel lato lì”. E Lubamba a quel punto ricordato che “Conte ha insegnato tanti anni all'università a Firenze e tutte, tutte le sue studentesse erano innamorate. Insomma un bravo e bel professore”. Nel rapporto con gli uomini Bianca e Sylvie sono opposte, “lei prende l'iniziativa io invece sono quella che si mette a disposizione”. Ma il fascino di Conte le mette d’accordo. Il cuore di Lubamba rimane per il “generalissimo” Vannacci, l’interesse per Silvia Salis. Il più sexy, però, è il leader del Movimento 5 Stelle. In chiusura di puntata, Sylvie ha fatto una promessa a Bianca: “Ti prometto che a breve ti presenterò il generale Vannacci e poi mi dirai se ti sono venute le stesse fantasie che hai provato per Giuseppe Conte, capito?”. Il racconto di un possibile incontro potrebbe essere sempre su Privé.