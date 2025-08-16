Ma quale Putin e Trump in Alaska! La pace che fa notizia è tra Filippo Champagne e Nevio lo Stirato. Ad annunciarla è Nino Ciccarelli, ultras dell’Inter. Nobel in arrivo?

Due mondi quasi agli antipodi, uniti in un’alleanza fatta di debiti e scommesse che faceva ridere, divertiva e attirava l’attenzione, soprattutto a La Zanzara di Cruciani, dove il loro siparietto sembrava inossidabile. Ma come spesso accade in queste storie, la favola si è incrinata sulla cosa più banale e concreta di tutte: i soldi. Lo aveva confessato lo stesso Nevio a Radio 24: “Sì, è finita la coppia con Filippo Champagne. Poi mi ha chiesto dei soldi. Quanti? Tremila euro. E lui se l’è presa. Da lì ha cominciato ad attaccarmi”. Una richiesta che lo Stirato non poteva permettersi, con i suoi problemi economici e familiari, e che ha vissuto come una sorta di ricatto mascherato. Per lui, quella con Filippo non era un lavoro vero e proprio ma un’opportunità: “Lui mi ha dato una possibilità, non un lavoro. Io nella vita ho lavorato. Poi mi ha dato l’opportunità? Sì, e io l’ho sfruttata”. Eppure è proprio su questa differenza di prospettiva che si è consumata la rottura. Filippo, figlio di una famiglia benestante, abituato a trattare soldi e lusso come accessori della propria identità pubblica, ha cominciato a trasformare il gioco in business. Nevio, che invece rivendica di avere “i suoi problemi” e di dover fare i conti con la realtà quotidiana, non ha retto quella pressione. E quando si è rifiutato di tirare fuori quei tremila euro, tutto è esploso. Da lì accuse, rinfacci, e soprattutto il senso di una mancanza di rispetto reciproco. Lo Stirato lo ha detto chiaramente: “Filippo mi deve portare rispetto, io non gli ho mai mancato di rispetto. Con i suoi soldi può fare il cazzo che vuole, però non deve rompermi i coglioni”. E per rendere meglio l’idea, ha aggiunto un paragone cinematografico: “Si sente come Scarface, onnipotente: ma così spacca tutto…”. Dal canto suo, Filippo non ha mai nascosto una certa insofferenza per il modo in cui Nevio ha gestito la situazione. A suo dire, lo Stirato dovrebbe solo ringraziarlo per avergli regalato una vetrina che da solo non avrebbe mai avuto. Champagne si è sempre raccontato come quello che “ha dato tutto” e che si è ritrovato con un compagno che invece di cavalcare l’onda fino in fondo si è perso tra diffidenze e rancori. Nevio non ha mai smesso di voler bene al suo Romeo (cognome di Filippo): “La gente mi scrive: ‘Perché non torni con Filippo?’. Ma io ci ritornerei tutta la vita, io gli voglio ancora bene, però sono stufo”. Una frase che fotografa bene la dinamica: un legame che non era solo un numero da circo ma una vera e propria dipendenza reciproca. Ora, non resta che aspettare la nuova stagione de La Zanzara per capire se davvero li vedremo di nuovo uniti anche là dove tutto è iniziato.