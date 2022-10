«Ne parla tutta Perugia, Gubbio, anche nelle Marche, uno de Cagli m’ha chiesto ‘ma ch’è successo a Gubbio domenica?’». Già, e ch’è successo a Gubbio domenica, che invero ne parlano pure i giornali di tutta Italia, con i vocali whatsapp - uno è quello della chiosa tra virgolette - e le cronache social che invadono gli smarthphone? Eleviamo da brown humor, brown inteso proprio come colore, diamoci alla poesia.

Cuanno cuela bbon’anima d’Annotta

ebbe l’urtima frebbe e stiede male,

pe avé ll’ojjo de ríggini1 che sbotta

vorzi curre da mé dda lo spezziale.

Ecco la cosa ch’er Cumpar Natale

m’ha ttienuto a bbattesimo Carlotta,

acquàsi ne cacciò mmezzo-bbucale,

e mme lo vorze dà ffresco de grotta.

Ma cch’edè e cche nun è, du’ ora doppo

lei sentí ggran dolori a le bbudella,

e scaricò tamanto de malloppo.

E ppoi da mmerda in merda, poverella,

bbisogna dí che ll’ojjo fussi troppo,

morze, salute a nnoi, de cacarella.

Ecco, questo è Giuseppe Gioacchino Belli, il sonetto s’intitola Er purgante e al poeta romanesco ciò che è successo in un ristorante di Gubbio domenica sarebbe stato d’irriverente ispirazione. E insomma, cch’edè e cche nun è, non è stato ojjo de riggini (olio di ricino), ma tonno, pescato in proprio e mangiato crudo da una larga combriccola allegra - prima, almeno - di uomini duri a mandarne una trentina al tappeto. O meglio al gabinetto, se solo i gabinetti non fossero stati due, troppo occupati, per un’epidemia di dissenteria che, dai resoconti divertiti e pulp degli audio («scene apocalittiche», «’na tragedia», «n’ecatombe») raccontano di gente «’mbriaca» costretta a evacuare «’n mazzo ai tavoli», scene «c’han fatto ‘l disastro», e via andare, perché «uno s’è cappottato», un altro «ha centrato tre macchine» e sono intervenuti pure i carabinieri, scene grottesche e vestiti non più bianchi. Insomma «’na roba grossa». Tamanto de malloppo, per dirla col Belli.