Il 23 maggio verrà celebrato il 30ennale della Strage di Capaci. Lei che ha collaborato tanto con il magistrato Nicola Gratteri, vede qualche analogia con la figura di Giovanni Falcone?

Gratteri rifiuta ogni paragone. Ma è vero che emerge anche per lui, nonostante l’impegno, questa difficoltà nell’ottenere incarichi che sono alla sua portata, ma che non riesce ad avere perché viene superato da altri. In questo ricorda Giovanni Falcone. Come alla domanda per diventare Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria dove venne superato da Cafiero De Raho, così come alla domanda per diventare Procuratore nazionale antimafia, superato da Melillo. Gratteri da 30 anni vive sotto scorta e porta avanti una battaglia con grande coerenza. Ma non si è scomposto, se lo aspettava sotto tanti punti di vista e continua a fare il suo lavoro con la professionalità che lo caratterizza. Anche se ora potrà rimanere in Calabria fino al 2024, quindi deve trovare un’altra sistemazione. Se fosse per lui rimarrebbe tutta la vita, ma la legge non lo consente.

Domani, 13 maggio, si tiene a Catanzaro una mobilitazione in sostegno proprio di Nicola Gratteri dopo la notizia, degli scorsi giorni, di un possibile attentato che le cosche di ‘ndrangheta avrebbero architettato per ucciderlo. In Italia, come ha spesso notato qualcuno, non si riesce a celebrare da vivo chi porta avanti certe battaglie?

“Sventurata quella terra che ha bisogno di eroi” scrisse Bertolt Brecht. Non bisognerebbe percepire certe persone come degli eroi, ma come persone che fanno il proprio dovere con grande impegno, dovremmo vederli sotto quest’ottica. Il problema è che in magistratura abbiamo un sistema troppo politicizzato con il correntismo, che contribuisce a mortificare i meriti e far prevalere le appartenenze. Gratteri, che non è iscritto a nessuna corrente, ogni volta che deve candidarsi per ottenere un incarico parte svantaggiato rispetto ad altri sostenuti da una corrente. Bisognerebbe cambiare certe logiche, ma soprattutto non celebrare le persone dopo la morte e riconoscergli i meriti quando sono in vita. C’è grande ipocrisia nelle commemorazioni per le stragi.

Come mai?

Perché tanta gente che ha fatto di tutto per ostacolare Falcone e Borsellino partecipa a queste manifestazioni e invece dovrebbero vergognarsi. Più che commemorare, continuo a indignarmi per il fatto che sono passati 30 anni e non sappiamo tutto quello che è successo nella strage di via d’Amelio, non sappiamo dov’è finita l’agenda rossa di Borsellino, del depistaggio di Scarantino. Sono queste le cose che dovremmo ribadire con forza, al di là delle commemorazioni ipocrite.