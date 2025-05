NON ROMPETE IL CAZ*O A PAPA LEONE XIV: Davvero Prevost ha “tradito” Papa Francesco sull’apertura alle coppie omosessuali? “La famiglia è formata da uomo e donna” vs “Chi sono io per giudicare”. E scoppia lo scandalo dei finti colti...

Concretamente, per altro, nulla è cambiato negli anni, neanche con la Fiducia supplicans. Nel testo, infatti, si legge: “Nell’orizzonte qui delineato si colloca la possibilità di benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiali, allo scopo di non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio”. Certo, il clamore mediatico ha contribuito, e molto, a creare confusione, così come un atteggiamento sostanzialmente populista sia del Prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinal Fernández, sia di Francesco stesso. Neanche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, per l’ultima volta aggiornato sotto Giovanni Paolo II con la supervisione di Joseph Ratzinger (poi Benedetto XVI) nulla è cambiato con Bergoglio. Si legge infatti: “Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano insieme con i loro figli una famiglia. Questa istituzione precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità; si impone da sé. La si considererà come il normale riferimento, in funzione del quale devono essere valutate le diverse forme di parentela” (CCC, 2202). Insomma, in cosa Leone XIV si sarebbe allontanato da Papa Francesco? E questo a prescindere, naturalmente, dal merito della questione (per chi scrive, in modo evidente, la considerazione che la Chiesa ha dell’omosessualità è ridicola; nonostante si debbano tener separate, anche in seno alla Chiesa, i due temi diversi, quello della natura dell’omosessualità e del matrimonio). Resta il fatto che i giornali per farsi leggere rinunciano volentieri a leggere, loro per primi, ciò che è necessario per poter parlare. Ma in effetti è ormai un’abitudine comune.