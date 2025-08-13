Non rompete le ovaie alla tredicenne a Miss Italia. I calciatori possono debuttare da ragazzini e le modelle no? Ma quale sessualizzazione: i maschilisti siete voi

Peter Sloterdijk, uno dei maggiori filosofi contemporanei viventi, ha scritto un libro sull’economia della rabbia. La tesi è che i movimenti politici agiscano come “banche dell'ira”, ovvero come istituti di accumulo delle incazzature popolari. Oggi abbiamo molti esempi di influencer del giornalismo, star televisive ed editorialisti da blog a pagamento che svolgono la stessa funzione. E i social sono l'habitat ideale per i predatori del rage-marketing. Basta sollevare l'argomento giusto, quello più adatto a capitalizzare, e le prede arrivano. Fin troppo facile, una sorta di pesca a strascico (che facile non sarà, non vogliamo capitalizzare la rabbia dei pescatori). E il caso della ragazzina che, a 13 anni, ha partecipato alle selezioni in Campania per Miss Italia Mascotte, è un'esca perfetta per attirare i boccaloni all'amo. Ah, la sessualizzazione. Ah, modernità assassina. Ah, genitori disgraziati. Ah, ragazzini senza valore né valori. Potremmo andare avanti all'infinito coi lamenti da comare, se solo non ci avesse già pensato qualcun altro. Peccato che tutta questa corsa a chi è più perfetto sia a targhe alterne: un giorno ci si sveglia neopuritani e bacchettoni, il giorno dopo libertini, antitradizionalisti e contro il patriarcato. Tanto, l'importante è seguire i trend. Ma non si parlava di una ragazzina di 13 anni?
Il problema, quello probabilmente vero, era che data l'età la piccola miss non avrebbe potuto partecipare a un concorso riservato alle ragazze di 17 anni. Tanto che Patrizia Mirigliani, in seguito alle polemiche, ha mandato via l'organizzatore. Roba da cronaca locale, o poco più. Il resto è fuffa speculativa acchiapparabbia. C'è una ragazza giovanissima che ha un sogno: “Ho 13 anni, sono una ragazza molto determinata e piena di sogni, vorrei fare la modella e già da oggi i social mi danno una spinta in più per credere a me stessa”, ha detto al microfono. Glielo si doveva impedire? Secondo qualcuno sì. Avrebbe dovuto stare a casa a rammendare? Imparare a fare di conto? Forse l'uncinetto? Ripassare gli insiemi? E in nome di cosa non avrebbe dovuto tentare di realizzare un sogno? Facile bollare tutti i commenti contrari alla propria posizione come maschilismo, ma il vero maschilista è chi ha criticato la sua partecipazione. Il problema sono i commenti di natura sessuale? E la colpa è dell'età della ragazzina? Eppure alla sua età o quasi, concediamoci un paragone quasi benealtrista, i giovani calciatori tirano i primi palloni nelle squadre maggiori, sottoponendosi ad allenamenti che in molti casi travalicano quello che dovrebbe essere un gioco. Non c'è di mezzo il sesso, si dirà. Ma nemmeno nel caso della sfilata, a meno che non si voglia pensare alla sessualizzazione in maniera del tutto maschilista, come a un problema che riguarda la piccola modella solo in quanto femmina.
Pelé e Maradona hanno debuttato in nazionale a 16 anni. Qualcuno si è lamentato? Forse che la piccola, il cui sogno è quello di fare la modella, non avrebbe dovuto sfilare per non incorrere nei mostruosi commenti di alcuni maschi adulti pervertiti o bacchettoni? Premesso che non c'è nulla di provocante in una sfilata - non più di quanto potrebbe esserlo una sfilata di burkini per la quale ci si è altrettanto indignati - è assurdo generalizzare scrivendo, come qualcuno ha fatto, a proposito di compiti evolutivi e bisogni educativi, come se la ragazza in questione facesse solo questo nella vita e non assolvesse ad altro genere di attività pedagogiche. E sui video realizzati dal cugino e postati sui social vale lo stesso ragionamento: perché criminalizzare lei e famiglia, quando invece i malati sono gli adulti che commentano come se lei fosse adulta, con frasi che sono, e rimangono bavosamente putride anche quando vengono rivolte a una donna adulta? Il problema della sessualizzazione riguarda principalmente il sessualizzatore, sia che lo faccia per perversione sia che lo faccia per moralismo.