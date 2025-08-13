Non rompete le ovaie alla tredicenne a Miss Italia. I calciatori possono debuttare da ragazzini e le modelle no? Ma quale sessualizzazione: i maschilisti siete voi

Pelé e Maradona hanno debuttato in nazionale a 16 anni. Qualcuno si è lamentato? Forse che la piccola, il cui sogno è quello di fare la modella, non avrebbe dovuto sfilare per non incorrere nei mostruosi commenti di alcuni maschi adulti pervertiti o bacchettoni? Premesso che non c'è nulla di provocante in una sfilata - non più di quanto potrebbe esserlo una sfilata di burkini per la quale ci si è altrettanto indignati - è assurdo generalizzare scrivendo, come qualcuno ha fatto, a proposito di compiti evolutivi e bisogni educativi, come se la ragazza in questione facesse solo questo nella vita e non assolvesse ad altro genere di attività pedagogiche. E sui video realizzati dal cugino e postati sui social vale lo stesso ragionamento: perché criminalizzare lei e famiglia, quando invece i malati sono gli adulti che commentano come se lei fosse adulta, con frasi che sono, e rimangono bavosamente putride anche quando vengono rivolte a una donna adulta? Il problema della sessualizzazione riguarda principalmente il sessualizzatore, sia che lo faccia per perversione sia che lo faccia per moralismo.