A pranzo con Patrizia Mirigliani: “Chiara Ferragni? Costruita, non passerebbe le prefinali”. Le curvy? Il diktat Rai: “Via le grasse”. E Miss Italia su Netflix, Miriam Leone e le trans: “Il dilemma è la normalità…”

A dare retta a questi intellettuali e soprattutto a queste intellettualesse illuminate, sembra infatti che la bellezza non esista, che gli esseri umani, insomma, siano diventati incapaci di provare emozioni per la dimensione estetica. Il Paese reale mostrato nel documentario dimostra il contrario.

Il dilemma che Gerry ha posto all’inizio del documentario è vero. Gerry diceva: “Una fa Miss Italia, perché è bella”. Sennò si taglia la caratteristica principale, che è la bellezza.

A un certo punto iniziò la moda delle domande alle miss, quella parata surreale di banalità, con donne costrette a pontificare sul nulla. Il sottotesto era: la bellezza è una colpa, dimostrate di essere intelligenti o sparite. Perché in Occidente si ha così tanta paura della bellezza, oggi?

Non me lo spiego, è vergognoso. La stessa premura non la abbiamo con gli uomini: cioè non incolpiamo gli uomini di essere belli, nel cinema o sui giornali, oppure nelle fiction. Nessuno attacca il mondo maschile sulla bellezza. Il mondo femminile invece è stato attaccato, secondo me, da quando la bellezza è diventata un veicolo di libertà. Chi viene a Miss Italia viene per una sua scelta, non c’è nessuno che obbliga le concorrenti.

Nel 2011, dichiara nel documentario, “stava arrivando l'uragano di un certo femminismo”, e quindi decide di togliere il bikini e mettere il costume intero. Questo “nuovo femminismo” può essere ancora fermato o siamo condannate al burqa dell'ipocrisia?

La gente si è stufata. Di quello che è successo nel mondo, soprattutto con il #MeToo, in Italia se ne è fatto un calderone politico dove ci è finito tutto. Non capendo che c'è una grande differenza tra un concorso che non ha mai avuto scandali e che ha difeso le donne e le ha portate all’indipendenza e al successo, da qualcos'altro che invece non aveva senso. Perché togliere Miss Italia? Perché improvvisamente uno deve essere colpevole per aver parlato di bellezza e di promozione della bellezza? Oggi le donne, in alcuni programmi tv, possono essere le potenziali fidanzate di qualche zoticone, che vanno a fare i giochini, a fare la parte delle cornute. È questa è l'immagine della donna che si vuole promuovere?

È la stessa cosa che accade, forse in maniera meno evidente, nei cooking show. Sono ormai piegati a un dualismo estetico evidente: la donna che cucina nel suo tinello, Benedetta Parodi su tutti; l'uomo, lo chef, il giudice che pontifica. E lì dove sta la rappresentazione della donna?

Io in tv vedo una rappresentazione delle donne scomposta, squilibrata. Prendiamo Affari tuoi: ogni sera, tra le concorrenti c’è qualcuna che ha partecipato a Miss Italia. Ma i casting come li fanno?

Tra i criteri di ammissione immutati a Miss Italia c’è l’essere nata donna. Sappiamo che oggi c’è un enorme dibattito su cosa significhi essere donna. In teoria io e lei non siamo donne, ma “persone con le mestruazioni”. Nel considerare solo donna chi ha le ovaie, lei si sente più reazionaria o rivoluzionaria?

La questione delle persone transgender quell'anno è stata molto sentita e molto montata. Erano partite le selezioni da tre mesi e c’era un regolamento. Cosa faccio, cambio il regolamento per allinearmi a un concorso a cui non sono affiliata, Miss Universo? Ragioniamoci: questo Paese è pronto? Ma soprattutto sono pronta io? Queste sono cose serie, devi essere consapevole della tua scelta e portarla avanti in maniera coerente. Non per fare scoop. Basta vedere cosa è accaduto a Miss Olanda. Oggi la vera rivoluzione è la normalità.

Un aspetto che emerge dal documentario, ma che non viene spiegato, erano tutti quegli uomini, perlopiù tiktoker, nati donna, e che hanno voluto iscriversi al concorso in forma di protesta. Ma si sono iscritti veramente?

Ma va! Si sono proposti solo due ragazzi. Non dico che non aprirò mai ai transgender, ma che non è il momento per me. E non lo voglio fare come pretesto per accontentare una parte che magari lo fa solo perché va di moda, come tutte le cose che arrivano dagli Usa. Poi noi non siamo più affiliati a Miss Universe, come nell’era Trump.

Ha conosciuto Donald Trump?

Sì, quando era il proprietario di Miss Universe, appunto. Ero a New York e questo amico comune, che era vicino di casa di Trump, mi ha detto: “Visto che siete colleghi, ho detto a Donald di scendere così lo incontri”. Avevano organizzato una cena per me. Lì si cena alle cinque. Donald è sceso da sopra, ci siamo conosciuti. Questa è la famosa foto che abbiamo fatto insieme.

E come è stata accolta?

È stato molto carino. In Italia che tu sia la patron di Miss Italia non gliene frega niente a nessuno, ma all'estero, a New York per esempio, mi si è aperto un mondo di italiani eccellenti, che mi ha accolta con un amore, con un affetto e un rispetto che in Italia non ho trovato. “Miss Italia nel Mondo” era un concorso che aveva voluto mio padre e che aveva un grande seguito perché era la storia degli italiani, anche di quelli che non vivono più in Italia.