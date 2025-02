“Il cinema a Roma? Caz*eggio, soldi e tutto bellissimo”. Parla l’attore e artista Robert Gligorov: “Ecco il problema nella discografia di oggi…”. Poi Lucio Fulci, Donatella Rettore e i Bluvertigo…

Cosa ricordi di Deliria, il film di Michele Soavi?

Lui è stato assistente di Argento, quindi ha avuto un grande maestro. Gestiva il set in un modo eccellente. Poi Deliria è diventato un film di culto. Nel cast c’erano David Brandon, un attore molto bravo e credibile, e Barbara Cupisti, che aveva un volto incredibile, potrebbe essere tranquillamente una seconda Sophia Loren. C'era anche Giovanni Lombardo Radice, un altro veramente preparato.

Ti capita di riguardare quei film?

Non riunisco gli amici la sera per guardare il film di una volta, questo cerco di evitarlo. Devo dire che allora era cazzeggio, soldi e sembrava tutto bellissimo.

È di quel periodo Caligola di Tinto Brass, prodotto da Bob Guccione, con Malcolm McDowell: se n'è parlato molto, no?

Io ho fatto un film che riprende qualla tematica, Roma. L'antica chiave dei sensi di Lorenzo Onorati. Mi hanno preso senza nemmeno un provino. I produttori facevano film hard e quando accumulavano dei soldi investivano in film di serie a. Poi il film è stato distribuito in Jugoslavia e nelle capitali e mi sono ritrovato celebre anche nel mio Paese. È stata una forma di riscatto.

Hai anche conosciuto Joe D’Amato?

Sì, questa è una cosa carina. Io all'epoca, lo posso dire, ero uno splendido ventiquattrenne, una fotocopia più o meno di Sting. Durante le riprese di Deliria, proprio Joe D'Amato voleva farmi fare un film da protagonista, Eleven Days, Eleven Nights. Finito il film di Soavi, ci vediamo per i contratti e finalmente leggo anche la sceneggiatura, per capire che cosa mi propongono. Avrei dovuto fare scene di nudo, ma a quel punto non ho accettato. Non che io sia pudico, perché nella mia arte ho fatto anche di peggio, però non mi andava di girare nudo su un set. Il mio nome appare comunque nel film, non so perché.

Un film che non abbiamo ancora citato è Gli invisibili di Pasquale Squitieri.

Ricordo una scena girata in un carcere in sommossa, sono arrivate le teste di cuoio che hanno sparato lacrimogeni, neutralizzando tutti i rivoltosi. Un aiuto regista aveva portato il pomodoro per fare il sangue. E Squitieri l'ha menato, letteralmente, e l'ha cacciato via dal set. Come dire, il sangue di pomodoro non è accettabile. Il protagonista, Alfredo Rotella, fa un incidente sul raccordo anulare di Roma proprio con Squitieri. I due non si conoscono, cominciano a insultarsi, a spingersi, quasi si menano, perché poi Pasquale era un po' fumantino. A un certo punto si sono rappacificati e l'ha preso come protagonista per il film. Alla fine, Roma era questo: andavi in via a Veneto e ti facevano fare I pugni in tasca, facevi un incidente con Pasquale Squitieri sul raccordo e diventavi protagonista.

E come avviene il tuo passaggio al mondo della musica?

Il motivo per cui stavo a Roma, oltre al cinema e i fotoromanzi, era una ragazza inglese con cui ero fidanzato. Una volta finita quella storia d'amore, ho preso i due gatti e la mia Volkswagen e ho lasciato Roma per venire da mia madre a Milano. Però come dicevo prima il rapporto con lei non era facile. Ho speso tutti i soldi guadagnati, per un motivo o per un altro sono volati, ma se sei giovane è normale. E poi sono tornato al primo amore, non di una donna, ma del disegno. Ricordo una frase di Walt Disney, che diceva che se qualcosa non funziona sulla carta non funziona neanche sulla pellicola. In quel periodo ho cominciato ad approcciarmi ai Duran Duran, a Madonna, a Prince, andavo nelle case discografiche per avere il loro materiale e realizzavo queste specie di storyboard per degli ipotetici video. Sono entrato in contatto con i cantanti e ho cominciato a fotografarli.