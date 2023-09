Non solo K-Pop, tecnologia e auto: ecco il lato oscuro della Corea del Sud

Sia chiaro: la Corea del Sud non è un Paese nel quale il dibattito pubblico è silenziato e le persone vengono arrestate a caso. È però, per i canoni che siamo abituati a misurare in Europa, una democrazia molto sui generis, in primis per il richiamato fatto di trovarsi in una sorta di guerra permanente (e congelata) contro i missili di Kim Jong Un. In ogni caso, le ombre che gravitano sul miracolo coreano sono anche di natura economica e sociale, oltre che politiche. Già, perché la vita quotidiana, per molti sudcoreani, è molto più dura dell’immagine patinata proiettata dalla cultura popolare in film e serie tv. Le Monde Diplomatique ha richiamato uno studio del 2021, per il quale un abitante su tre di Seoul non faceva sesso da più di un anno. Il motivo? Può essere utile guardare altri dati. In media, infatti, i coreani lavorano 1.910 ore all'anno, uno dei tassi più alti dell'Ocse, dove la media è di 1.716. Esiste persino una parola per indicare la morte per superlavoro: gwarosa. Un superlavoro al quale sembrerebbe strizzare l'occhio l'attuale presidente conservatore Yoon Seok-yeol, che vuole estendere la settimana lavorativa a 69 ore, dalle attuali 52. Peccato che la maggior parte delle aziende del Paese offra ai dipendenti, il più delle volte, un pacchetto fisso di straordinari, indipendentemente dal numero di ore extra da loro impiegate. Detto altrimenti, un aumento dell’orario di lavoro non si traduce in un aumento significativo dei salari. I sudcoreani potrebbero quindi protestare, organizzarsi e scendere in piazza? Certamente, ma rispettando alcune regole. In occasione di manifestazioni ed eventi del genere, la polizia è solita misurare i decibel prodotti dalle dimostrazioni, che non devono superare i 95dB (un volume equivalente a quello di un asciugacapelli). Infrangere questo limite può costare fino a sei mesi di galera. Anche gli scioperi possono costare carissimi, soprattutto se dovesse emergere l'accusa di “ostacolare gli affari”, punibile con la reclusione. Attenzione: in Corea del Sud è comunque possibile scioperare solo contro il proprio datore di lavoro (gli accordi di subappalto sono un vero e proprio scudo protettivo per le grandi aziende). Per quanto riguarda la pensione, da queste parti l'età pensionabile ufficiale coincide con i 60 anni (anche se la pensione statale viene pagata a partire dai 65). Come se non bastasse, una pensione completa ammonta a circa il 30% dell’ultimo stipendio. Significa che molti pensionati sono costretti a lavorare oltre l’età pensionabile legale in lavori precari e malpagati, onde evitare la povertà. Non è un caso che gli over 65 costituiscano la metà dei poveri del Paese, e che la Corea del Sud abbia un tasso enorme di suicidi tra gli ultraottantenni, pari a 61,3 su 100.000. Ogni miracolo ha le sue zone d'ombra.