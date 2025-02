Ok, ma a Milano sta scoppiando un nuovo Covid? Sempre più personale al Pronto soccorso per delle polmoniti e il sistema rischia già di collassare (come con la pandemia?)…

La diagnosi complicata e il peso della prevenzione

Non è sempre facile distinguere tra una tosse persistente post-influenzale o una lieve stanchezza e una polmonite vera e propria. La diagnosi può richiedere esami più approfonditi, che non sempre sono disponibili in tempi rapidi. Fortunatamente, la campagna vaccinale antinfluenzale di quest’anno ha registrato un buon tasso di adesione, evitando, probabilmente, una crisi sanitaria ancora più grave.

Il solito problema strutturale

La situazione attuale mette ancora una volta in evidenza le difficoltà croniche della rete assistenziale italiana nel rispondere ai crescenti bisogni di salute, specialmente durante il periodo invernale. E mentre l’influenza stagionale non è certo una novità, il sistema continua a dimostrarsi impreparato ad affrontare emergenze prevedibili come questa.