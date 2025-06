Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano è un LUPO SOLITARIO? “Per questo andavamo in giro sempre soli”. Ma Visintin ribadisce la sua innocenza? E sui tanti viaggi a Lombardia Nera…

“Io sono tranquillo, io per quanto riguarda la scomparsa di Liliana non ho niente a che fare, anzi non vedo l’ora di avere risposte da parte dei miei avvocati per cercare di capire”. A parlare è Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, durante l’ultima puntata della trasmissione di TeleLombardia “Lombardia Nera”. L’uomo è attualmente indagato per l’omicidio della donna, avvenuto presumibilmente il 14 dicembre 2021, con il cadavere ritrovato il 5 gennaio 2022. Visintin si è sempre dichiarato innocente e lo ha ribadito anche durante il programma condotto da Marco Oliva, ribadendo la sua estraneità ai fatti. Il marito di Liliana Resinovich durante l’intervista a “Lombardia Nera” ha parlato anche di viaggi: “Per quanto riguarda i miei viaggi li ho sempre fatti. Una volta li facevo con Liliana, adesso faccio le stesse cose e ripercorro certi posti dove sono stato con Liliana. Non è che mi diverta ma questo senso di libertà, questo piacere di vedere cose nuove e posti meravigliosi mi dà quell’aiuto che non può darmi nessuno, per questo viaggio tantissimo”.