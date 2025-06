Omicidio Poggi, TROVATA L’ARMA DEL DELITTO DI CHIARA? Dal canale di Tromello ai carabinieri passando per un operaio egiziano: davvero l’ha consegnata lui? È stata la gemella Stefania Cappa a nasconderla nella casa della nonna?

C’è un martello, una mazzetta, un attizzatoio, pure una piccozza. E ci sono i carabinieri, il torrente Tromello, le Iene, Milo Infante, una nonna e una casa dietro un canale. Ma la notizia, vera o no, è una: l’arma del delitto di Chiara Poggi, forse, è stata trovata. O forse era lì da anni. Secondo la trasmissione Ore 14 sera su Rai 2, a fare un salto avanti nel cold case più intricato della cronaca nera italiana sarebbe stato un muratore egiziano, che anni fa avrebbe consegnato una manciata di attrezzi ai carabinieri. Non ieri, non all’inizio della nuova inchiesta che ha rimesso nel mirino Andrea Sempio, ma molto prima. Prima dei dragaggi, prima del rumore. Forse addirittura prima delle Iene. Perché in realtà, finora, si pensava che gli oggetti fossero stati ritrovati dai vigili del fuoco nel greto del torrente, dietro casa della nonna delle gemelle Cappa. E invece no: quegli attrezzi sarebbero stati consegnati volontariamente da questo misterioso muratore egiziano, che nel 2007 potrebbe aver visto, saputo, o semplicemente raccolto. E li avrebbe dati agli investigatori senza clamore, senza telecamere, ma con qualche anno di anticipo rispetto ai nuovi scavi.