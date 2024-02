Orso M90 abbattuto, Daniela Martani: “In Trentino orsicidi, intervenga Mattarella. Problematico non è l’animale, ma il rapporto tra politici come Fugatti, la natura e la poltrona”

Perché la Pat (Provincia autonoma di Trento) non ha voluto mettere in atto tutta una serie di precauzioni per evitare che gli orsi possano diventare confidenti, e quindi avvicinarsi troppo alle abitazioni? Parliamo per esempio dei cassonetti anti-orso, la cui installazione è stata procrastinata al 2028 come ha confermato l’assessora provinciale alle foreste. Perché tutto questo tempo? E come mai non è mai stata fatta una campagna informativa per istruire turisti e abitanti sulla convivenza pacifica o sul comportamento da tenere in caso di incontro fortuito, come invece avviene con successo in Abruzzo?

Qui di problematico c’è solo il combinato disposto di uno specismo insensibile, quello del governatore Fugatti, e di una brama di poltrona. L’ultima campagna elettorale si è basata esclusivamente sull’odio per questi animali, strumentalizzando, come accade spesso, la paura dei cittadini. Che si possa lasciare in mano la gestione degli orsi a una persona che nel luglio 2011 in occasione di un delle feste della Lega si fece recapitare carne di orso dalla Slovenia per banchettare con i suoi compagni di partito è una follia. Inoltre, proprio in queste settimane la Pat sta discutendo l’approvazione di una legge “ammazza orsi” che prevede uccisione di otto orsi l’anno. Ricordiamo che la popolazione orsina in questo momento si attesta intorno ai 90 esemplari. Occorrerebbe ricordare all’immemore orsicida che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato italiano (su cui nessuno può mettere né mani né fucili) ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. A questo punto facciamo un appello affinche il capo dello Stato intervenga per la salvaguardia di questo importantissimo patrimonio faunistico.