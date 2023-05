Palù difende il vino ma il presidente della Sia Testino lo smentisce: “La scienza è chiara”

E per quanto riguarda il tanto proclamato beneficio sul sistema cardiovascolare?

L'associazione dei Cardiologi Americani nelle linee guida del 2021 per la salute cardiovascolare (pubblicata su “Circulation” nel 2021 a pagina 476) dice: “Se tu non bevi alcol non cominciare”, e aggiungono che se si beve alcol bisogna farlo moderatamente. In particolare, le linee guida della Società Europea dei cardiologi dicono che “il piu basso rischio per la prevenzione cardiovascolare è l'astensione. Ogni livello di alcol è associato all'ipertensione arteriosa e ad aritmie”. La società Americana degli Oncologi Clinici sostiene che “il beneficio del consumo di alcol sulla salute cardiovascolare è sovrastimata. Il consumo di alcol non deve mai essere raccomandato per prevenire la malattia cardiovascolare, perché aumenta il rischio oncologico”. Quindi possiamo dire che l'evidenza scientifica è chiara.

E da un punto di vista della dipendenza come possiamo inquadrare l'etanolo?

Dobbiamo considerare che l'etanolo è una sostanza psicoattiva e il suo potere è enorme, la sua influenza da un punto di vista psicoattivo è subito dietro a delle sostanze considerate mortali. Ci sono delle persone che sono ipertese, non sono per niente alcoliste, continuano a bere due o tre bicchieri di alcol al giorno e non riescono a rinunciarci, preferendo quindi prendere un sacco di medicine per ovviare al loro problema. Quindi il problema del rapporto psicoattivo con l'alcol non è tanto legato alla quantità, ma al fatto che ognuno di noi gestisce quella quantità in modo diverso. Qualcuno purtroppo rientra nella dipendenza dall'alcol vera e propria e sono questi soggetti che vengono additati come quelli che se la sono andata a cercare o privi di volontà, ma quando uno raggiunge la dipendenza bisogna sapere che questa oramai, pur essendo dentro di noi, va curata ed è indipendente dalla nostra volontà.

Come risponde a quelli che dicono che pur bevendo sono arrivati a vivere novanta o cento anni?

Bisogna partire dal fatto che in ognuno di noi c'è la cattiva sfortuna, che aumenta con il progredire degli anni. Facciamo finta di essere delle persone sanissime senza alcuna predisposizione genetica per il cancro: nel nostro organismo ogni giorno, soprattutto per quanto riguarda le cellule dei tessuti a elevata rigenerazione (come l'apparato gastroenterico), si creano cellule neoplastiche, ma mediamente tutto viene messo a tacere perché ci sono dei sistemi che riparano i danni e in un altro modo fanno sì che la cellula, diventata neoplastica, imploda e muoia da sola. Poi ci sono dei fattori di rischio involontari, tra cui l'inquinamento ambientale, i danni occupazionali, dove noi come singoli non possiamo farci proprio niente. Si aggiungono i primi cinque fattori di rischio oncologico che sono il fumo di sigaretta, l'alimentazione scorretta (e questo non vuol dire che il cibo faccia venire il cancro, ma la riduzione di alcuni cibi, come frutta e verdura, può aumentare il rischio di cancro, o l'aumento del consumo di alcuni tipi di cibi, come zuccheri o merendine, aumenta il rischio di cancro), il sovrappeso, il fatto che non ci muoviamo a sufficienza e poi, appunto, l'alcol. Il fatto che io assuma etanolo non vuol dire necessariamente che mi venga il cancro, ma questa sostanza non è che è correlata solo al cancro, favorisce l'ipertensione, la fibrillazione atriale, l'ictus emorragico e circa 60 malattie, il cui rischio aumenta già con dosaggi bassissimi di alcol.

Dosaggi bassissimi cosa vuol dire? A cosa corrispondono?

Il rischio di alcune malattie aumenta già con un'unità alcolica al giorno, cioè 12 grammi di etanolo che troviamo in un bicchiere piccolo di vino da 125 ml a 12°, in una birra da 300 ml a 5 ° o in un cocktail da bar standard da 40 ml o 80 ml. Quindi già con una unità alcolica al giorno aumenta il rischio di 60 malattie differenti, tra le quali ci sono anche alcune neoplasie. Se io ho 100 signore (e di questo ne ho parlato anche da Corrado Formigli) che consumano una bevanda alcolica al giorno sappiamo che 6 di quelle svilupperanno un cancro alla mammella, ma non sappiamo chi. Ci sono alcuni tessuti che sono più sensibili di altri, la mammella, gli organi del collo e l'esofago sono molto sensibili; quindi, il rischio aumenta già dal 6/10% in più con dosaggi bassissimi, anche meno di un bicchiere al giorno, mentre ci sono organi che sono più resistenti, come l'intestino, per cui noi sappiamo che il rischio relativo di sviluppare un cancro del colon o del retto aumenta per dosaggi che sono oltre una unità alcolica per la femmina e oltre due unità alcoliche per l'uomo. Il fegato invece è un organo molto resistente, per cui il cancro del fegato può insorgere per dosaggi che sono sicuramente superiori al dosaggio lieve e moderato. Possiamo dire che ogni organo ha la sua forza di resilienza nei confronti dell'etanolo.