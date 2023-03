Paola Egonu, ingaggio da un milione, ma quanto guadagnano le altre del volley in Italia? Il gap è impressionante

Paola Egonu torna a giocare in una squadra italiana, e per la precisione nella Vero Volley Milano (‘manca solo la firma’). Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Un ritorno che inevitabilmente ha agitato le acque della pallavolo mondiale, ma anche il sentimento nazionale, per via delle sue recenti dichiarazioni, sbattute a destra e a manca - dalle riviste patinate (Vanity Fair) a Sanremo - sul razzismo dell'Italia, quasi simile agli anni delle segregazioni razziali negli Stati Uniti o dell'apartheid in Sudafrica. Non a caso l'opposto veneto se n'era andata sbattendo la porta, verso la “liberalissima” Turchia, alla corte del connazionale Giovanni Guidetti. Un trasferimento accompagnato da un contratto faraonico, un milione di euro. Auguri. Salvo poi scoprire che la terra promossa era soltanto una chimera (il club turco l'ha scaricata dopo una stagione) e che si può cambiare idea per lauti bonifici. Già, fuori dal campo a far discutere ancora è proprio il suo stipendio, che rimane sul milione di euro complessivo, vale a dire 800 mila euro di ingaggio più i vari bonus. Ma in fondo questa è una legge di mercato, criticabile solo da chi ha rifiutato un'offerta simile.