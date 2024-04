Perché, al di là della revisione del processo, la strage di Erba è un clamoroso errore giudiziario

La memoria è fallibile e malleabile in condizioni normali. A maggior ragione se abbiamo a che fare con un testimone vittima, come era Mario Frigerio. Che aveva subito un’aggressione che per una malformazione non si era rivelata mortale e che aveva perso la moglie nella strage. In casi come questo è fondamentale che il ricordo venga isolato prediligendo la sua forma libera. Ed infatti in prima ricostruzione, dopo le prime fasi in cui non ricordava perché in preda ad amnesia anterograda, Frigerio aveva dato una descrizione opposta a quella di Olindo. Aggiungendo che non conosceva il suo assassino. Olindo, invece, lo conosceva da ben quattro anni. Aggiungo un passaggio. Come esseri umani siamo portati a dare fiducia alle autorità e a riconoscere valore a ciò che dicono. E poi scusate.Frigerio riconosce solo Olindo, non parla mai di Rosa Bazzi. Eppure, verrà arrestata anche lei. Ciò perché gli inquirenti ragionano per automatismi. Siccome i coniugi vivono in simbiosi, non possono non aver agito insieme. Altro punto controverso sono le confessioni su cui si è dibattuto e controdibattuto. Tutti i colpevolisti fanno leva su questo. Perché se sono innocenti hanno confessato? Rosa e Olindo sono entrambi analfabeti o quasi, e il loro legale, nominato d’ufficio perché non potevano permettersi uno di fiducia, fa quel che un avvocato non dovrebbe mai fare. E gli dice gli dice: Non avete scampo». Olindo si decide a parla con la moglie in totale buona fede ed incoscienza. Conviene confessare perché così non becchi niente». Rosa però non ci sta e continua a negare a gran voce il loro coinvolgimento nella strage. Il 10 gennaio del 2007, convinto che sia la cosa migliore da fare e «per tagliare le gambe al toro», «siccome proprio tutto tutto non lo ricorda bene», e chissà perché, i pubblici ministeri fanno vedere ai coniugi le foto della mattanza. Sempre dal verbale risulta come il pm Astori, mentre interroga l'Olindo, pronuncia una frase che spinge definitivamente l'uomo a confessare. Olindo insisteva per vedere, anche per pochi istanti, sua moglie. Allora il dottor Astori dichiara: «No, no, basta, sua moglie viene trasferita di carcere da un'altra parte e non la vedrai più». Tutto ma non toccatele la sua Rosa. Dopo un interrogatorio fiume, tra una dichiarazione accampata e l'altra, Olindo Romano può finalmente incontrare Rosa all'interno del carcere.