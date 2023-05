Perché l’India non è (ancora) diventata la Cina: dopo il Dragone arriva l’Elefante?

Il tasso di crescita del Pil dell'India ha superato quello cinese nel 2015, spingendo numerosi ad analisti a predire un secondo miracolo cinese, soltanto in salsa indiana. È vero che Delhi ha fatto passi da gigante per diventare una potenza economica, ma è ancora molto indietro rispetto a Pechino. Attualmente, al netto del rallentamento riscontrato negli ultimi mesi, l'economia cinese resta circa cinque volte più grande di quella indiana. Il cittadino medio della Cina, ha sottolineato il New York Times, ha un economy output di quasi 13.000 dollari all'anno, mentre quello di un indiano medio è fermo a circa 2.500. Negli indicatori di sviluppo umano, inoltre, il contrasto è ancora più netto, con tassi di mortalità infantile in India molto più alti in Cina, aspettativa di vita più bassa e accesso ai servizi igienico-sanitari meno diffuso. Il tasso di sviluppo nell'India, poi, è disuguale, con alcuni Stati indiani simili a nazioni a reddito medio e altri arretrati (il nord-est, ad esempio, è indietro di 10-15 anni rispetto al sud), senza dimenticare che la distribuzione delle risorse sta diventando sempre più politicamente tesa, mettendo alla prova il sistema federale indiano. Le infrastrutture dell'India, sebbene siano notevolmente migliorate rispetto al passato, non possono competere con quelle della Cina, ostacolando così gli investimenti esteri rimasti stagnanti. Tra gli altri nodi che l'India deve ancora sciogliere, troviamo il contesto sociale infiammabile, con il nazionalismo indù sbandierato dal primo ministro Modi che ha spesso danneggiato le minoranze presenti nel Paese, e un sistema politico democratico spesso farraginoso. L'approccio politico indiano è rimasto frammentario, vincolato dagli interessi contrastanti di numerosi gruppi di pressione, come gli industriali, i sindacati, gli agricoltori e fazioni di vario genere. Per diventare ricca come la Cina, sostengono ora gli economisti, Delhi dovrebbe trasformare radicalmente il suo modello di sviluppo - facendo tutto il necessario per diventare un centro per la produzione leggera globalizzata - o tracciare un percorso alternativo capace di puntare sul settore dei servizi. Non a caso, Foreign Affairs ha scritto che l'India potrebbe essere all'apice di uno storico boom economico, ma a patto di centrare alcuni obiettivi, tra cui aumentare gli investimenti privati, anche attirando un gran numero di aziende globali dalla Cina. Il momento è propizio. L'esito del miracolo indiano non è però scontato.